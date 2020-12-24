ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عمرو موسى: صدام حسين أبلغني بعدم امتلاك العراق أسلحة نووية قبل الحرب عليه

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:23 م
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
أكد عمرو موسى، الامين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أنه لا يتحدث مع الرؤساء العرب خارج حدود الأدب وأنه حينما قابل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين قبل الحرب على العراق كان واعيا لخطورة الوضع ويطلعه على الموقف باعتباره مسئولا فى الجامعة العربية ومطلعا على دوائر القرار الدولي.

وكشف عمرو موسى، فى لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، عن حوار دار بينه وبين صدام حسين، قائلا: "قلت لصدام حسين أنت واعي لما يجري فقال لى إحنا مستعدين لأمريكا، وقلت له لن يساعد العراق أحدا، وسألته هل تمتلك أسلحة نووية فقالي انه معندوش أسلحة نووية ومزعلش من صراحتي له".

وأقر عمرو موسى، بأنه عمل لصالح العراق ولمحاولة منع الحرب ضد أهلها، مسترجعا أحد تصريحاته قائلا: "قلت ان الحرب على العراق سوف تفتح ابواب جهنم وقد كان"، مفيدا بأنه كان مسئولا عن ابلاغ الامم المتحدة قبول العراق للتفاوض حول وجود اسلحة نووية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة علاج جرثومة المعدة نهائيا

لحظة إصابة طفلة 3 أعوام بـ لدغة ثعبان سام أثناء اللعب.. فيديو وصور

بالتاتو وفستان مكشوف .. لقاء الخميسي تبرز أنوثتها بجلسة تصوير جديدة