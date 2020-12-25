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عمرو موسى: ياسر عرفات قائد استثنائي ودور بايدن تجاه فلسطين مازال غامضًا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:14 ص
ياسر عرفات
ياسر عرفات
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حمزة شعيب

أكد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات شخصية استثنائية فى تاريخ فلسطين وكان قائدا واعيا، معربا عن عدم قدرته على معرفة خيوط السياسة الامريكية الجديدة تحت قيادة جو بايدن تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف عمرو موسى، فى حواره ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن هناك غموض يشوب السياسة الامريكية الان، قائلا: "لست ادرى ما قد يفعله بايدن فى السياسة الخارجية وقد يحدث تغير، واذا حدث لابد ان ننتهزها، والرأى العام العربي اصبح رأي عام خطير".

وأشار عمرو موسى، إلى أن مصر لعبت دور كبير فى طرح واحياء القضية الفلسطينية منذ الاربعينات، مؤكدا أن الزخم الذى اتخذته القضية الفلسطينية خلال العقود الماضية جاء بعد ظهور الزعيم جمال عبد الناصر.
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