عمرو موسى: الصين ستكون القوة العظمى بعد 30 سنة

أكد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أن الاسلام يعاني من هجوم كبير فى دول أوروبا ولكننا مخطئون بسبب ممارسات الدم التي حدثت فى المنطقة والعالم.









وأضاف عمرو موسى، فى حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن هناك ظلما كبيرا فى التعامل مع الاسلام وأيضا خطأ استراتيجي يحتاج إلى إعادة الفهم لأن أحد أسباب هذا الهجوم متعلق بالإرهاب والتطرف.





وتحدث عن الطبيعة المصرية، قائلا: "مصر دولة لا تستطيع أن تعيش فى عزلة والنظر إلى الداخل فقط أمر مضر للغاية، ولابد أن ننتبه للانطباعات الخارجية وأدوات العالم، ولابد أن نكون جاهزين لمعرفة كيف يتطور العالم".









وعن القوى العالمية، قال عمرو موسى، إن الصين قد تكون القوة العظمى بعد 30 أو 40 سنة ولكن امريكا ليس من السهل إزاحتها، وسياستها صعبة.