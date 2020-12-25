أبرز تصريحات عمرو موسى مع إبراهيم عيسي: ياسر عرفات قائد استثنائي.. وصدام أبلغني بهذا الأمر

حل عمرو موسي الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، ضيفا علي الإعلامي إبراهيم عيسي مقدم برنامج "حديث القاهرة" وناقش العديد من القضايا والموضوعات الهامة نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:





أكد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات شخصية استثنائية فى تاريخ فلسطين وكان قائدا واعيا، معربا عن عدم قدرته على معرفة خيوط السياسة الامريكية الجديدة تحت قيادة جو بايدن تجاه القضية الفلسطينية.





أكد عمرو موسى، الامين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أنه لا يتحدث مع الرؤساء العرب خارج حدود الأدب وأنه حينما قابل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين قبل الحرب على العراق كان واعيا لخطورة الوضع ويطلعه على الموقف باعتباره مسئولا فى الجامعة العربية ومطلعا على دوائر القرار الدولي.





قال عمرو موسي الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن ليبيا كان من الممكن أن تواجه نفس مصير سوريا، لافتًا إلى أنه كان يخشى من تبعية الاضطراب الذي شهدته ليبيا على المنطقة.





أكد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أن الإسلام يعاني من هجوم كبير فى دول أوروبا ولكننا مخطئون بسبب ممارسات الدم التي حدثت فى المنطقة والعالم.



