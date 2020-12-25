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أخبار العالم

اللقطات الأولى للقصف الإسرائيلي على سوريا .. فيديو

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 01:47 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
نشرت وكالة الأنباء السورية "سانا" اللقطات المصورة الأولى للقصف الذي شنه طيران دولة الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة الوسطى في سوريا. 

وكانت الوكالة قد أفادت منذ قليل بسماع دوي انفجارات في سماء مدينة مصياف جنوب غرب مدينة حماة، مشيرةً إلى أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي على المنطقة.

وأواخر الشهر الماضي، شنت إسرائيل ضربات جوية في محافظتي ريف دمشق والقنيطرة جنوب سوريا أسفرت عن خسائر مادية، فيما  أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت لاحق أنها أدت إلى مقتل ثمانية أفراد موالين لإيران.

وقال منشقون عن الجيش إن الضربة استهدفت قاعدة عسكرية في جبل مانع بالقرب من بلدة الكسوة، حيث يتدرب الحرس الثوري الإيراني منذ فترة طويلة في منطقة وعرة على بعد 15 كيلومترا جنوبي وسط دمشق.

واستهدفت ضربات سابقة، نفذت في يوليو بلدات بالقرب من الكسوة، حيث ينتشر أفراد من جماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران مع فصائل أخرى موالية لطهران، بحسب منشق بارز عن الجيش.
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