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أخبار العالم

بمناسبة عيد الميلاد.. كاتدرائية نوتردام باريس تستضيف أول حفل بعد عام ونصف على الحريق

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:27 ص
كاتدرائية نوتردام
كاتدرائية نوتردام باريس
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أحمد محرم
تستضيف كاتدرائية نوتردام بالعاصمة الفرنسية باريس غدًا السبت أول حفل موسيقي يُقام بها منذ الحريق الهائل الذي دمر جزءًا منها في 15 أبريل 2019.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، فمن المقرر بث الحفل الموسيقي الذي جرى تسجيله بالفعل مساء غد السبت في إطار احتفالات أعياد الميلاد التي تُقام للمرة الأولى وسط إجراءات إغلاق مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضافت الوكالة أنه كان من المقرر مشاركة 20 عازفًا ومغنيًا من كورال الكاتدرائية في الحفل، لكن بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي اقتصر عدد المؤدين على 8 أشخاص.

وأدى المغنون والعازفون فقرات الحفل متباعدين كي يتسنى لهم خلع الكمامات الواقية من أجل نقاء أصواتهم، ولن يكون مسموحًا للجمهور بحضور بث الحفل المسجل داخل الكاتدرائية، فبجانب منع التجمعات في الأماكن العامة بسبب إجراءات الإغلاق، لا تزال أعمال ترميم الكاتدرائية من آثار الحريق جارية، ومن المتوقع ألا يُعاد فتحها للزيارات الجماهيرية قبل عام 2024.

وكان حريقًا هائلًا قد نشب في جزء كبير من الكاتدرائية التاريخية في 15 أبريل 2019، ورجحت السلطات الفرنسية أنه نتيجة ماس كهربائي، واستمرت النيران مشتعلة لنحو 15 ساعة قبل أن يتمكن المئات من رجال الإطفاء من السيطرة عليه.

وتسببت النيران بانهيار سقف الكنيسة ومنارتها البالغ ارتفاعها 93 مترا. وتعد كاتدرائية نوتردام التي تم إنشاؤها خلال الفترة من 1163 - 1345، من المعالم السياحية الأكثر زيارة في أوروبا.
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