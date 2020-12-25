ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزير النقل يكشف التفاصيل الكاملة لمشروع إعادة تأهيل خط سكة حديد قنا/ سفاجا /أبو طرطور ومده إلى الغردقة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:52 ص
جولة وزير النقل اليوم
جولة وزير النقل اليوم
Advertisements
حمادة خطاب

قام  الفريق مهندس كامل الوزير-  وزير النقل، يرافقه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بتفقد عدد من القطاعات  بمسار  خط سكة حديد قنا/ سفاجا /أبو طرطور في إطار خطة وزارة النقل لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط ومده الى الغردقة  ، وحيث كان الخط قد  توقف منذ عدة سنوات  لضعف انتاجية المنجم وقلة كميات خام الفوسفات التي يتم نقلها بواسطة الخط وبالتالي تم تعرضه للسرقه نتيجة انخفاض معدلات التشغيل. 

أكد وزير النقل خلال الجولة  أن هذا الخط يبلغ طوله 730 كم وتم الانتهاء من دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الخاصة به والتي أكدت أهمية  إعادة تأهيله وإعادة تشغيله لنقل البضائع والركاب مشيرا  الى أن  هذا الخط سيخدم مشروع المثلث الذهبي ، والمساهمة في نقل خام الفوسفات، والمساهمة  بشكل إيجابي في تنمية الوادي الجديد ودعم حركة السياحة بين الأقصر والغردقة، حيث يتضمن المشروع إنشاء خط جديد يربط بين سفاجا والغردقة بطول 50 كم ، لتشغيل قطارات للركاب لخدمة السياحة بين الأقصر والغردقة مع تعديل المنحنيات بالخط الحالي، لافتًا إلى أنه  من المتوقع أن تبدأ  الطاقة التشغيلية لنقل البضائع بالخط بنقل 2.6 مليون طن سنويًا، ويتم زيادتها إلي 6 ملايين طن سنويا. 


كما أشار الوزير  إلى أنه من المخطط تعديل مسار الخط ليكون موازيا لطريق قنا /سفاجا وذلك في ضوء امكانية تخصيص مسار للقطار موازيا للطريق وذلك بهدف تقليل الطول الاجمالي للخط وتقليل زمن الرحلة كما تم  وضع مخطط خاص  بنموذج التمويل للمشروع وآلية إنشاء الشركة التي ستدير المشروع بما يسمح بمشاركة القطاع الخاص في تطويروإنشاء وتشغيل خطوط السكك الحديدية خاصة في ضوء تعديل قانون السكة الحديد، والذي سمح للهيئة التعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة خطوط السكك الحديدية .
وزير النقل يكشف التفاصيل الكاملة لمشروع إعادة تأهيل خط سكة حديد قنا/ سفاجا /أبو طرطور ومده إلى الغردقة
وزير النقل يكشف التفاصيل الكاملة لمشروع إعادة تأهيل خط سكة حديد قنا/ سفاجا /أبو طرطور ومده إلى الغردقة
وزير النقل يكشف التفاصيل الكاملة لمشروع إعادة تأهيل خط سكة حديد قنا/ سفاجا /أبو طرطور ومده إلى الغردقة
وزير النقل يكشف التفاصيل الكاملة لمشروع إعادة تأهيل خط سكة حديد قنا/ سفاجا /أبو طرطور ومده إلى الغردقة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير النقل يكشف تفاصيل تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية لأول مرة في مصر

معرض دولي لتكنولوجيا النقل في مصر.. الوزير يكشف تفاصيل تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية.. وتشغيل القطار الكهربائى تجريبيا أغسطس المقبل

النقل.. مشروع لمد خط سكة حديد من مصر إلى ليبيا والسودان

وزير النقل يبحث مع سفير إيطاليا تشغيل خطوط ملاحية بين البلدين وإنشاء خطوط السكة الحديد

نتائج مبشرة للحوار المصري الإيطالي في النقل.. كامل الوزير: الحكومة مهتمة بتطوير منظومة النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي.. وسفير إيطاليا: الموانئ المصرية بوابة إيطاليا نحو أفريقيا

بعد تعاون مصر وإيطاليا.. برلماني: ورقة رابحة لتطوير السكة الحديد

ترشيحاتنا

رأتهما يمارسان الرذيلة في الدير.. قسّ وراهبة في الهند يقتلان زميلة لهما بوحشية

على رأسهم صلاح .. نجوم الكرة يحتفلون بالكريسماس على طريقتهم الخاصة

تقلد آبل كالعادة.. صدمة لمحبي سامسونج بسبب هذه الخطوة

على رأسهم حمدالله .. عقوبات مالية قاسية على لاعبي ومدرب النصر

أمريكا الأكثر تضررا.. وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 1.7 مليون حالة

موعد مباريات اليوم الجمعة 25-12-2020 والقنوات الناقلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها .. شاهد فساتين عرضت غادة عادل للانتقاد

بعد حرق شنب النجعاوى.. JEEP الصعايدة تقود أمشير لقضاء 30 يوم في السجن | صور

بحث جديد.. نوع شهير من الخضروات مفيد لمرضى الضغط