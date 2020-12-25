وزير النقل يكشف التفاصيل الكاملة لمشروع إعادة تأهيل خط سكة حديد قنا/ سفاجا /أبو طرطور ومده إلى الغردقة





قام الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل، يرافقه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بتفقد عدد من القطاعات بمسار خط سكة حديد قنا/ سفاجا /أبو طرطور في إطار خطة وزارة النقل لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط ومده الى الغردقة ، وحيث كان الخط قد توقف منذ عدة سنوات لضعف انتاجية المنجم وقلة كميات خام الفوسفات التي يتم نقلها بواسطة الخط وبالتالي تم تعرضه للسرقه نتيجة انخفاض معدلات التشغيل.





أكد وزير النقل خلال الجولة أن هذا الخط يبلغ طوله 730 كم وتم الانتهاء من دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الخاصة به والتي أكدت أهمية إعادة تأهيله وإعادة تشغيله لنقل البضائع والركاب مشيرا الى أن هذا الخط سيخدم مشروع المثلث الذهبي ، والمساهمة في نقل خام الفوسفات، والمساهمة بشكل إيجابي في تنمية الوادي الجديد ودعم حركة السياحة بين الأقصر والغردقة، حيث يتضمن المشروع إنشاء خط جديد يربط بين سفاجا والغردقة بطول 50 كم ، لتشغيل قطارات للركاب لخدمة السياحة بين الأقصر والغردقة مع تعديل المنحنيات بالخط الحالي، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تبدأ الطاقة التشغيلية لنقل البضائع بالخط بنقل 2.6 مليون طن سنويًا، ويتم زيادتها إلي 6 ملايين طن سنويا.







