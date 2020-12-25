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وسط إجراءات احترازية.. بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس يترأس صلوات عيد الميلاد المجيد

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:30 ص
بطريرك الروم الأرثوذكس
بطريرك الروم الأرثوذكس
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سامح سلام
ترأس غبطة البطريرك ثيؤدوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس اليوم إحتفال بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجديد  في كنيسة القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي في منطقة الحمزاوى بالقاهرة.

وتقام الصلوات التى يترأسها غبطة البطريرك ثيؤدورس الثاني وسط اجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بحضور الأباء المطارنة والكهنة والشمامسة، وعدد محدود من شعب البطريركية.

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ومن المقرر أن أن يستقبل البطريرك ثيؤدوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا عقب القداس الإلهي المهنئين بعيد الميلاد المجيد من المسؤولين الرسميين وأبنائه المؤمنين. 

وترأس الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، الليلة الماضية قداس ليلة عيد الميلاد المجيد، في كاتدرائية العذراء للأقباط الكاثوليك بمدينة نصر، بمشاركة جميع الاساقفة وآباء الكلية الأكليريكية، وفريق خورس شمامسة الأكليريكية، ورعاة الكاتدرائية وفريق الشمامسة، وسط تطبيق اجراءات وقائية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وبدأت الاحتفالات بقداس ليلة عيد الميلاد، سبقه دخول البطريرك في موكب يتقدمه كشافة وشمامسة الكنيسة القبطية الكاثوليكية، وسط ألحان قبطية خاصة بعيد الميلاد، ويعقب القداس كلمة البطريرك التي تحمل عنوان "ماذا يعني الميلاد"، بعدها يستقبل البطريرك التهاني من الضيوف والحضور. 

وشهدت كاتدرائية العذراء للأقباط الكاثوليك بمدينة نصر تأمينات مكثفة من قبل رجال الشرطة الذين تواجدوا في محيط الكاتدرائية منذ وقت مبكر.
وبدأت كنائس الكاثوليكية فى التجهيز للاحتفال بعيد الميلاد المجيد بقداسين، وليس قداسا واحدا،  بسبب تقليل الزحام في ظل إجراءات فيروس كورونا.

وشهدت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية في الزمالك الليلة الماضية  قداس عيد الميلاد المجيد المعروف باسم الكريسماس إذ تتبع الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية التقويم الغربي وتحتفل بميلاد المسيح ليلة الخامس والعشرين من ديسمبر، وسط اجراءات وقائية مشددة للحماية من فيروس كورونا المستجد. 

وبدأ موكب المطران الدكتور منير حنا في الدخول ليعلن بدء صلوات القداس الإلهي إذ خرج من مقره يتقدمه الشمامسة ثم القساوسة ونائبه وصولًا إلى رئيس أساقفة الكنيسة في نهاية الموكب الكنسي الذي ينتهي بهيكل الكنيسة. 

بينما رنم كورال الكاتدرائية ترنيمة "هذا هو اليوم السعيد" التي تحتفي بميلاد المسيح وترنم كجزء من طقوس قداس عيد الميلاد المجيد.

وتزينت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك بأشجار الكريسماس وأضواء عيد الميلاد المجيد قبل ساعات من بدء قداس العيد الذي يترأسه الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية وذلك باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة المصريين والأجانب .

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