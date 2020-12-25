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أمهات يخسرن وظائفهن بسبب فيروس كورونا في كولومبيا.. فيديو

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:44 م
أمهات يخسرن وظائفهن
أمهات يخسرن وظائفهن
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البهي عمرو
عرضت قناة " أرو نيوز" تقرير فيديو يوضح أن هناك نسبة كبيرة من الأمهات فى كولومبيا، خسرا وظائفهم بسبب أنتشار فيروس كورونا المستجد الذى يضرب جميع دول العالم.

وجاء فى الفيديو قيام أكثر من أم بالعمل فى المنزل ومساعدة الأبناء فى الدراس،  و التعليم وتركها للوظيفة.
و تتواصل أعداد ضحايا فيروس كورونا تسجيل ارتفاع مطرد، حيث حصد الوباء أرواح مليون وأكثر من 741 ألف شخص حتى الآن، فيما تم تسجيل 79.3 مليون إصابة حول العالم، وفق ما ذكرته قناة "روسيا اليوم".

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث تجاوز عدد الإصابات فيها 18.6 مليون، وبلغت حصيلة الوفيات أكثر من 329 ألف حالة منذ بدء تفشي الوباء.

وسجلت البرازيل 190 ألف حالة وفاة جراء تفشي الوباء، وتجاوز إجمالي الإصابات 7.4 مليون إصابة حتى الآن.

وتحتل الهند المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات، بنحو 147 ألف وفاة، وأكثر من 10.1 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء، تليها المكسيك حيث تسبب فيروس كورونا في وفاة أكثر من 121 ألف شخص، وتجاوز عدد الإصابات فيها مليون و362 ألفا.

وتحتل إيطاليا المرتبة الخامسة عالميا بالنسبة للوفيات، حيث سجلت نحو 71 ألف وفاة، وتجاوز عدد الإصابات فيها مليوني إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

وفي بريطانيا التي تحتل المرتبة السادسة من حيث عدد الوفيات، حصد فيها فيروس كورونا أرواح نحو 63 ألف شخص، وبلغ إجمالي الإصابات فيها نحو 2.2 مليون إصابة حتى الآن، تليها فرنسا التي تجاوزت فيها حصيلة الوفيات 62 ألف حالة، واقترب إجمالي الإصابات فيها من 2.6 مليون.

وفي إيران، أكثر دول الشرق الأوسط تضررا، تم تسجيل أكثر من 54 ألف حالة وفاة ومليون و1823 إصابة، تليها روسيا حيث سجلت أكثر من 51 ألف حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء، ومليونين و934 ألف إصابة.

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