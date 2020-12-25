ضبط لحوم بلدي ومجمدة غير صالحة بالفيوم

شنت الرقابة التموينية حملات مكبره على الجزارين بتوجهات الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم وتحت اشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزاره تموين الفيوم والمهندس عوض الرديني رئيس الرقابة التموينية.





الحملة برئاسة المهندس نادر فهمى والمفتشين جورج عدلى و احمد صلاح و محمد صلاح ، حيث تم ضبط عدد "11” كيلو لحوم بلدى غير صالحه للاستهلاك الأدمي لدى





جزار بقريه مطرطارس بمركز سنورس .





كما تم ضبط عدد "34” كيلو لحوم مجمده غير صالحه للاستهلاك بثلاجه لحفظ اللحوم ببندر الفيوم ، وتحرر محاضر ضد المخالفين ، واخطرت النيابه العامة التى تولت التحقيق .



