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رياضة

تشكيل أسوان والجونة في الجولة الرابعة بالدوري

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:34 م
اسوان والجونة
اسوان والجونة
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عبدالله هشام
يستضيف فريق أسوان منافسه الجونة بعد قليل علي ملعب السكة الحديد ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدورى المصري . 

وجاء تشكيل أسوان كالتالى: عمر رضوان، محمد جابر ميدو، محمود شبانة، محمد سوستة، عمرو الحلوانى، أحمد أيمن، جون أفري، هيثم الفيل، أحمد سعيد أوكا، أحمد صغيرى، هانى رشدى.

كما أعلن رضا شحاتة، المدير الفنى لفريق الجونة تشكيل الفريق: إسلام طارق، الجزار، لوكا، جوناثان، يكن، نور السيد، سيرجى أكا، اسلام رشدى، إسلام عبد النعيم، كريم الطيب ووالتر بواليا.
                                                                                                                                                  
ويسعى فريق أسوان بقيادة سامي الشيشيني لتحقيق فوز جديد في بطولة الدورى المصري بعد الخسارة أمام فريق المصري البورسعيدي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في الجولة الماضية . 

وكان فريق أسوان حقق الفوز في مباراتين أمام إنبي بنتيجة هدف دون رد وأمام طلائع الجيش بنتيجة هدفين مقابل هدف . 

علي جانب اخر يحاول فريق الجونة السير على طريق الانتصارات حيث حقق الفوز امام فريق الاسماعيلي الجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل هدف بعد تعادله في مباراتين أمام طلائع الجيش والمصري البورسعيدي . 

ويحتل فريق أسوان المركز الثالث في جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 6 نقاط بينما جاء فريق الجونة في المركز الخامس برصيد 5 نقاط . 

كما تقام اليوم مباراة غزل المحلة أمام فريق طلائع الجيش في تمام الساعة الخامسة مساء كما يلعب فريق الاسماعيلي امام البنك الاهلي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء

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