إغلاق منشآت طبية خاصة لعدم توافر الاشتراطات الصحية بالمنيا

قامت اليوم الوحدة المحلية لمركز مطاي شمال المنيا بالتعاون مع الادارة الصحية والطب الوقائي بحملة تفتيش علي المنشات الصحية الخاصة بمركز مطاي.





وقال خالد عبد الرؤوف رئيس المركز أن الاهتمام بمنظومة القطاع الصحي من أهم الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وأكد على تكثيف الحملات وتنظيمها بصفة دورية، لرصد المخالفات مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





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ياتى ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التفتيشية التي تنظمها الادارات الصحية لتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية والمنشآت الخاصة، وضبط المخالف منها، ضمانًا لتقديم خدمة طبية لائقة، وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين.





وأوضح مدير الادارة الصحية بمطاي ، أن الحملة شملت المرور على المنشآت الطبية تنوعت بين المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة ومعامل التحاليل والصيدليات بهدف إحكام الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، والوقوف على مدى استيفاء هذه المنشآت لجميع الاشتراطات والضوابط الصحية





وأشار إلى أن قرارات الإغلاق جاءت لعدم وجود ترخيص عمل لتلك المنشآت وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة. وأكد على عدم تشغيل المنشأة إلا بعد التأكد من تلافي السلبيات والمخالفات التي تم رصدها من قبل الإدارة المشرفة وتم غلق المنشات المخالفة وعمل المحاضر للمخالفة منها لتوالى النيابة التحقيقات .





ومن جانبها واصلت مديرية الصحة عقد الدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين بمنظومة القطاع الصحي بالمحافظة، وذلك ضمن خطة المحافظة لعقد المزيد من الدورات التدريبية لتنمية مهارات العاملين والاطقم الطبية.





حيث تم تنظيم دورة تدريبية للجودة، لرفع جودة الخدمات الطبية استعدادًا لتطبيق منظومة التامين الصحي.





وقال الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ان تلك التدريبات تأتي ضمن خطة المحافظة، للنهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا الى ان التدريبات استهدفت الأطباء والصيادلة ومشرفات التمريض، مضيفًا لاستمرار جهود المديرية بالتنسيق مع الإدارات الصحية لعقد الدورات التدريبية خلال الفترات القادمة طبقا للجدول الزمني المحدد.





واوضح الدكتور هاني راضي محمد مدير ادارة الجودة، ان التدريبات اشتملت على مفاهيم ومبادئ الجودة ومفاهيم اعتماد المستشفيات وكيفية اعداد مشاريع تحسين الاداء بالإضافة الى التدريب على المعايير العامة لأمن وسلامة المريض وسلامة الادوية والتدخلات الجراحية واهمية التسجيل الطبي واعداد مؤشرات لمراقبة ومتابعة الأداء.



