إصابة المخرجة إيناس الدغيدي بفيروس كورونا

وهنأت الهام شاهين، صديقتها المخرجة إيناس الدغيدى على تكريمها بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى.





ونشرت الهام شاهين مجموعة من الصور وعلقت: "مبروك لصديقة عمرى المخرجه الرائعه إيناس الدغيدي .. أجمل وأجرأ المخرجات .. مبروك التكريم و رئاسة لجنة التحكيم .. أكملى مسيرتك بفكرك التنويرى و قوة شخصيتك .. أعتز بصداقتك و بالأفلام التى قدمتها معك ..برافو انوسه".





جاء ذلك في حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في دورته ال 36 والمهداة إلى الفنان عزت العلايلي.