إصابة المخرجة إيناس الدغيدي بفيروس كورونا

أصيبت المخرجة إيناس الدغيدي، بفيروس كورونا المستجد حسبما أعلنت صديقتها الفنانة إلهام شاهين.
وهنأت الهام شاهين، صديقتها المخرجة إيناس الدغيدى على تكريمها بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى.
ونشرت الهام شاهين مجموعة من الصور وعلقت: "مبروك لصديقة عمرى المخرجه الرائعه إيناس الدغيدي .. أجمل وأجرأ المخرجات .. مبروك التكريم و رئاسة لجنة التحكيم .. أكملى مسيرتك بفكرك التنويرى و قوة شخصيتك .. أعتز بصداقتك و بالأفلام التى قدمتها معك ..برافو انوسه".
جاء ذلك في حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في دورته ال 36 والمهداة إلى الفنان عزت العلايلي.