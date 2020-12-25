بورصة الكويت تخسر 433 مليون دينار في أسبوع

غلب التراجع على معظم مؤشرات بورصة الكويت في جلسة نهاية الأسبوع، إذ انخفض المؤشر العام بنحو 0.06 في المئة مقارنة بالجلسة السابقة، وهبط مؤشرا السوق الأول و«رئيسي 50» بـ0.1 و0.21 في المئة على التوالي، في حين كان مؤشر السوق الرئيسي المرتفع الوحيد بنمو طفيف بلغ 0.04 في المئة.





وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، انخفضت سيولة البورصة بنحو 10.4 في المئة لتصل إلى 24.67 مليون دينار مقارنة بـ27.53 مليون أول من أمس، كما تراجعت أحجام التداول 13.1 في المئة لتبلغ 161.49 مليون سهم مقارنة بـ185.83 مليون سهم في جلسة الأربعاء، فيما هبطت القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة بنحو 20.93 مليون دينار، أمس، لتزيد خسائرها خلال الأسبوع إلى 433 مليونًا، مغلقة عند 33.138 مليار دينار.





وسجلت مؤشرات 6 قطاعات تراجعًا أمس، بصدارة قطاع السلع الاستهلاكية الذي انخفض مؤشره بنحو 0.68 في المئة، فيما هبط مؤشر قطاع البنوك الذي استحوذ على تداولات بقيمة 8.237 مليون دينار شكلت 33.4 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، بنحو 0.14 في المئة، وارتفعت مؤشرات 5 قطاعات أخرى، تصدرها التأمين بنمو 1.9 في المئة.





واستحوذ السوق الأول على نحو 13.727 مليون دينار من قيمة التداولات، أي 55.65 في المئة من سيولة البورصة، فيما شهد السوق انخفاض أسعار 7 أسهم وارتفاع 5 وثبات 8 عند أسعار إغلاقاتها في الجلسة السابقة، أما السوق الرئيسي فبلغت كمية تداولاته 124.456 مليون سهم شكّلت نحو 77 في المئة من إجمالي كمية الأسهم المتداولة في البورصة، ومن أصل 101 سهم تم التداول عليها في السوق أمس، انخفض 58 سهمًا وارتفع 28 في ما بقي 15 سهمًا ثابتًا.





وبلغت قيمة تداولات الأسهم الـ7 المرقاة على مؤشر «MSCI» القياسي للأسواق الناشئة نحو 8.625 مليون دينار، شكّلت نحو 35 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، وارتفع سهمان منها هما «المباني» بنحو 0.3 في المئة و«أجيليتي» بـ0.15 في المئة، فيما انخفض سهمان آخران، وأغلقت 3 أسهم عند مستويات أسعارها في الجلسة السابقة هي «الوطني» و«الخليج» و«بوبيان».





أما الأسهم الـ14 على مؤشر «MSCI» للشركات الصغيرة، فبلغت تداولاتها 5.85 مليون دينار، شكلت 23.72 في المئة من سيولة البورصة، وشهدت 4 أسهم منها ارتفاعات تراوحت بين 0.29 في المئة لسهم «القرين» و«2.68 في المئة لـ«الامتياز»، في حين انخفضت 4 أسهم أخرى، وحافظت 6 أسهم على أسعار إغلاقاتها بالجلسة السابقة هي «KIB» و«وربة» و«كيبكو» و«الصناعات» و«شمال الزور» و«الجزيرة».





وبذلك، بلغ إجمالي تداولات الأسهم الـ21 المرقاة أخيرًا على مؤشر«MSCI» نحو 14.475 مليون دينار، أمس، مستحوذة على 58.69 في المئة من إجمالي سيولة البورصة.





وبالنسبة للأسهم الـ5 الأكثر سيولة، أمس، فبلغت تداولاتها 11.354 مليون دينار شكّلت 46 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، بصدارة سهم «زين» الذي وصلت قيمة تداولاته إلى 2.98 مليون دينار، تلاه سهم «الامتياز» بـ2.85 مليون، ثم «الأهلي المتحد» بـ2.364 مليون، و«بيتك»بـ1.7 مليون، و«عقارات الكويت» بـ1.459 مليون دينار.



