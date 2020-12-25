السيسي يتوقف للحديث مع المواطنين.. وينصحهم بالالتزام بإجراءات الوقاية

توقف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولته التفقدية اليوم للحديث مع المارة من المواطنين في منطقة صلاح الدين للتأكيد عليهم بالالتزام باجراءات الوقاية والحماية الشخصية من فيروس كورونا خاصة ارتداء الكمامة.





وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية بعد ظهر اليوم الجمعة لأعمال تطوير محاور شرق القاهرة بحي مدينة نصر وكذلك تطوير عزبة الهجانة الممتدة من منطقة شرق حي مدينة نصر حتي طريق القاهرة السويس، وكذلك تفقد حي مصر الجديدة.





واوضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ان الرئيس اطلع اثناء الجولة على مستجدات مشروعات تطوير الطرق ومحاور تلك المناطق وكذا المحور الجديد الذي يربط احياء مدينة نصر بالطريق الدائري امتدادًا الي احياء القاهرة الجديدة ومدينة الرحاب.





كما اطلع علي تطوير عزبة الهجانة، وذلك في اطار سياسة الدولة لتطوير المناطق العشوائية والعناية بقاطنيها وربطها بالمحاور الرئيسية عن طريق توسعة محور رئيسي بها يكون بديلا عن الممرات الضيقة التي يستخدمها المواطنين، مما يسهم في انهاء الزحام الشديد وينظم مداخل ومخارج المنطقة ويسمح بدخول عربات الإطفاء والإسعاف وكذلك مرور النقل الثقيل، وذلك بالاضافة الي ما قامت به الدولة من رفع كفاءة كافة الخدمات الاساسية والبنية التحتية بالمنطقة، وتجهيز وطلاء واجهات المباني، وانشاء موقف حديث لوسائل النقل العام والسيارات لتسهيل حركة المواطنين اليومية خاصة بعد ازالة الاشغالات وتوفير محالات جديدة للباعة الجائلين.





كما تم نقل آلاف المواطنين من الاسر المقيمة في مناطق غير آمنة وخطرة اسفل خطوط الضغط العالي الكهربائية بعزبة الهجانة الى مدينة أهالينا لتسكين الاهالي في وحدات سكنية كاملة التشطيبات بها كافة الاحتياجات من الاثاث والمفروشات والأجهزة الكهربائية والمنزلية وجميع احتياجاتهم داخل تجمع سكني حضاري لائق يتوفر به كافة المرافق والخدمات، ليتغير واقع الحياة المعيشية والاجتماعية والسكنية للافضل لتلك الأسر والمواطنين.





كما تفقد الرئيس شبكة الكباري والمحاور الرئيسية الجديدة التي تم تنفيذها في حي مدينة نصر والتي انهت التكدس والازدحام الذي كان يعاني منه الحي لعقود طويلة وحققت الانسياب المروري والتيسير على المواطنين وذلك بالتكامل مع سلسلة المحاور والكباري الاخري الجديدة في مناطق واحياء شرق القاهرة والتي تم تنفيذها في زمن قياسي بالاعتماد على أنظمة هندسية وانشائية مبتكرة ساهمت في سرعة الانجاز وخفض التكلفة الاقتصادية مع الحفاظ علي اعلي معايير الجودة.





كما تفقد الرئيس كذلك الكباري الجديدة وتوسعة الطرق والمحاور بحي مصر الجديدة.