ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السيسي يتوقف للحديث مع المواطنين.. وينصحهم بالالتزام بإجراءات الوقاية

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:28 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
محمد عبد المنعم
توقف الرئيس  عبد الفتاح السيسي خلال جولته التفقدية اليوم للحديث مع المارة من المواطنين في منطقة صلاح الدين للتأكيد عليهم بالالتزام باجراءات الوقاية والحماية الشخصية من فيروس كورونا خاصة ارتداء الكمامة.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية بعد ظهر اليوم الجمعة لأعمال تطوير محاور شرق القاهرة بحي مدينة نصر وكذلك تطوير عزبة الهجانة الممتدة من منطقة شرق حي مدينة نصر حتي طريق القاهرة السويس، وكذلك تفقد حي مصر الجديدة.  

واوضح السفير بسام راضي  المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ان الرئيس اطلع اثناء الجولة على مستجدات مشروعات تطوير الطرق ومحاور تلك المناطق وكذا المحور الجديد الذي يربط احياء مدينة نصر بالطريق الدائري امتدادًا الي احياء القاهرة الجديدة ومدينة الرحاب. 

كما اطلع  علي تطوير عزبة الهجانة، وذلك في اطار سياسة الدولة لتطوير المناطق العشوائية والعناية بقاطنيها وربطها بالمحاور الرئيسية عن طريق توسعة محور رئيسي بها يكون بديلا عن الممرات الضيقة التي يستخدمها المواطنين، مما يسهم في انهاء الزحام الشديد وينظم مداخل ومخارج المنطقة ويسمح بدخول عربات الإطفاء والإسعاف وكذلك مرور النقل الثقيل، وذلك بالاضافة الي ما قامت به الدولة من رفع كفاءة كافة الخدمات الاساسية والبنية التحتية بالمنطقة، وتجهيز وطلاء واجهات المباني، وانشاء موقف حديث لوسائل النقل العام والسيارات لتسهيل حركة المواطنين اليومية خاصة بعد ازالة الاشغالات وتوفير محالات جديدة للباعة الجائلين. 

كما تم نقل آلاف المواطنين من الاسر المقيمة في مناطق غير آمنة وخطرة اسفل خطوط الضغط العالي الكهربائية بعزبة الهجانة الى مدينة أهالينا لتسكين الاهالي في وحدات سكنية كاملة التشطيبات بها كافة الاحتياجات من الاثاث والمفروشات والأجهزة الكهربائية والمنزلية وجميع احتياجاتهم داخل تجمع سكني حضاري لائق يتوفر به كافة المرافق والخدمات، ليتغير واقع الحياة المعيشية والاجتماعية والسكنية للافضل لتلك الأسر والمواطنين.  

كما تفقد  الرئيس شبكة الكباري والمحاور الرئيسية الجديدة التي تم تنفيذها في حي مدينة نصر والتي انهت التكدس والازدحام الذي كان يعاني منه الحي لعقود طويلة وحققت الانسياب المروري والتيسير على المواطنين وذلك بالتكامل مع سلسلة المحاور والكباري الاخري الجديدة في مناطق واحياء شرق القاهرة والتي تم تنفيذها في زمن قياسي بالاعتماد على أنظمة هندسية وانشائية مبتكرة ساهمت في سرعة الانجاز وخفض التكلفة الاقتصادية مع الحفاظ علي اعلي معايير الجودة. 

كما تفقد الرئيس كذلك الكباري الجديدة وتوسعة الطرق والمحاور بحي مصر الجديدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يتفقد مشروعات تطوير المحاور والكباري بالقاهرة والجيزة

مع قدوم الشتاء.. السيسي يوجه بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا

مصطفى بكري: الرئيس يحفظ كل ما يحدث على أرض الواقع عن ظهر قلب.. فيديو

برلمانية: أكثر من 8000 أسرة مستفيدة من "أهالينا 3" لتطوير العشوائيات

رئيس يعمل لتغيير حياة المصريين.. السيسي يجرى جولات تفقدية.. يتابع تنفيذ المشروعات.. ويشدد على التطبيق الدقيق لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا..صور

أحمد موسى: نقل أهالي عزبة الهجانة من العشوائية إلى مساكن حضارية بأمر الرئيس

ترشيحاتنا

بعد تفشي السلالة الجديدة.. كارثة في أكبر مختبر لكورونا ببريطانيا

مصاب بكورونا منذ 25 يوما .. موعد جنازة المستشار لاشين إبراهيم

تطورات الحالة الصحية لـ موسيماني ولاعبي الأهلي المصابين بكورونا

بورصة الكويت تخسر 433 مليون دينار في أسبوع

بطلوا هري.. أمير كرارة يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

موعد مباريات اليوم الجمعة 25-12-2020 والقنوات الناقلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة ومثيرة للجدل.. 15 صورة ترصد إطلالات هنا شيحة في عيد ميلادها

لعشاق اللبناني والسوري.. طريقة عمل الفتوش أشهر طبق جانبي

متنوعة وعلى الموضة.. شاهد أجمل فساتين نسرين إمام