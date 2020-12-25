في عيد ميلاده .. تعرف على سبب لقب شريف عرفة بـ مخرج الزعيم





يعتبر المخرج شريف عرفة من اهم واكبر المخرجين فى الوطن العربى ، حيث له عدد كبير من الافلام الناجحة التى تحمل اسمه .





بدا حياته السينمائية باخراج فيلم " الاقزام قادمون " ، وقام بعدها باخراج " الدرجة الثالثة " مع الفنان احمد زكى و الفنانة سعاد حسنى ولكن لم يحالفه الحظ ولم يلاق نجاحا عند عرضه .





لم يتوقف شريف عرفة عن الإخراج بعد فشل فيلمه الأول ، ولكن اتجه الى العمل مع الشباب ، فقام باكتشاف محمد سعد ، احمد حلمى ، محمد هنيدى ، منى زكى ، هيثم احمد زكى ، علاء ولى الدين "





لقب شريف عرفة بمخرج " الزعيم " ، حيث قام باخراج عدد كبير من الأفلام الناجحة للفنان الكبير عادل امام مثل طيور الظلام ، الارهاب والكباب ، النوم فى العسل ، المنسى ، اللعب مع الكبار ، وغيرها ...





قام المخرج الكبير شريف عرفة ، بانتاج عدد من الاعمال الناجحة مثل مسلسل تامر وشوقية ، فيلم حليم ، مسلسل لحظات حرجة ، برنامج الناس وانا و فيلم ابن عز .





ومن اهم الاعمال التى قام باخراجها ، هو فيلم الممر ، عبود على الحدود ، مافيا ، الناظر ، فول الصين العظيم ، ولاد العم ، إكس لارج .





بعد هذه المسيرة الناجحة ، كان له نصيب فى الحصول على الجوائز الكبيرة مثل جائزة فاتن حمامة التقديرية 2019 ، جائزة احسن مخرج واحسن فيلم من وزير الثقافة فاروق حسني على أفلام اللعب مع الكبار، الارهاب والكباب والمنسي









يحتفل اليوم المخرج الكبير شريف عرفة ، بعيد ميلاده الـ 60 ، فهو من مواليد 25 ديسمبر عام 1960 .