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فن

في عيد ميلاده .. تعرف على سبب لقب شريف عرفة بـ مخرج الزعيم

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 04:21 م
المخرج شريف عرفة
المخرج شريف عرفة و الفنان عادل امام
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مريم عزت
يحتفل اليوم المخرج الكبير شريف عرفة ، بعيد ميلاده الـ 60 ، فهو من مواليد 25 ديسمبر عام 1960 . 

يعتبر المخرج شريف عرفة من اهم واكبر المخرجين فى الوطن العربى ، حيث له عدد كبير من الافلام الناجحة التى تحمل اسمه . 

بدا حياته السينمائية باخراج  فيلم " الاقزام قادمون " ، وقام بعدها باخراج " الدرجة الثالثة " مع الفنان احمد زكى و الفنانة سعاد حسنى ولكن لم يحالفه الحظ ولم يلاق نجاحا عند عرضه . 

لم يتوقف شريف عرفة عن الإخراج بعد فشل فيلمه الأول ، ولكن اتجه الى العمل مع الشباب ، فقام باكتشاف محمد سعد ، احمد حلمى ، محمد هنيدى ، منى زكى ، هيثم احمد زكى ، علاء ولى الدين " 

لقب شريف عرفة بمخرج " الزعيم " ، حيث قام باخراج عدد كبير من الأفلام الناجحة للفنان الكبير عادل امام مثل طيور الظلام ، الارهاب والكباب ، النوم فى العسل ، المنسى ، اللعب مع الكبار ، وغيرها ... 

قام المخرج الكبير شريف عرفة ، بانتاج عدد من الاعمال الناجحة مثل مسلسل تامر وشوقية ، فيلم حليم ، مسلسل لحظات حرجة ، برنامج الناس وانا و فيلم ابن عز . 

ومن اهم الاعمال التى قام باخراجها ، هو فيلم الممر ، عبود على الحدود ، مافيا ، الناظر ، فول الصين العظيم ، ولاد العم ، إكس لارج . 

بعد هذه المسيرة الناجحة ، كان له نصيب فى الحصول على الجوائز الكبيرة مثل جائزة فاتن حمامة التقديرية 2019 ، جائزة احسن مخرج واحسن فيلم من وزير الثقافة فاروق حسني على أفلام اللعب مع الكبار، الارهاب والكباب والمنسي 


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