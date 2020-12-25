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محافظات

صحة المنيا: تحرير 32 محضرا لصيدليات ومنشآت طبية مخالفة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 04:37 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ايمن رياض
نظمت مديرية الصحة بالمنيا، حملات تفتيشية ورقابية على الصيدليات والمنشآت الطبية، بالتعاون مع الجهات المعنية، للتأكد من صلاحية الأدوية المعروضة على المواطنين، وفرض الرقابة على سوق الدواء والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على المستشفيات والصيدليات وكافة المنشآت الصحية، لأحكام الرقابة على منظومة القطاع الصحي وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لظهور جائحة كورونا.

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من جانبه، اعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ان الادارة العامة للصيدلة شنت حملات للتفتيش والرقابة على الصيدليات بنطاق المدينة، حيث تم المرور والتفتيش على عدد 163 منشأة صيدلية وطبية ومخازن للأدوية، وتم خلال الحملات تحرير 32 محضر للمنشات المخالفة وتنوعت المحاضر بين عدم وجود صيدلي ورصد ادوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، بالإضافة لأدوية منتهية الصلاحية والبان منتهية الصلاحية ووجود ادوات جراحية وكواشف طبية تفيد بمزاولة نشاط اخر غير النشاط الصيدلي وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.

وفي سياق متصل أعلنت مديرية الصحة بالمنيا فحص وعلاج 547 ألف و410 سيدة ضمن اعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديم أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للسيدات من أبناء المحافظة بالمجان حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إجمالي عدد السيدات التي تم اجراء الفحوصات الطبية خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بلغ 547 ألف و410 سيدة بنطاق المحافظة، منذ بداية المبادرة، مؤكدا على استمرار فعاليات مبادرة دعم صحة المرأة بجميع الوحدات الصحية على مستوى جميع مراكز المحافظة.

واوضح الدكتور احمد خليل مدير إدارة الرعاية الاساسية ومنسق المبادرة بالمحافظة، ان المبادرة هدفها الكشف على الأمراض المزمنة غير السارية مثل امراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائي في الدم واجراء فحص على الثدى للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدى، ويتم تحويل الحالات المشتبه فيها الى مستشفى المنيا العام ومغاغة المركزي ومستشفى ملوى حيث يتم تحويل الحالات التى تستحق عمل اشعات وتحاليل متقدمة الى مركز الأورام بالمنيا لعمل اللازم مجانا.
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