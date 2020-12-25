ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

كيفية إدارة الضغوط والعناية بالنفس.. فى ثانى أيام ورشة عمل القومي للمرأة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 04:52 م
صدى البلد
Advertisements
أمل مجدى
يواصل المجلس القومي للمرأة فعاليات اليوم التاني من ورشه عمل مقدمي خدمات الدعم النفسي لمكتب شكاوى المرأة، والتى ينظمها بالتعاون مع هيئة الامم المتحدة.

وافتتحت فعاليات اليوم الثاني بمحاضره مديره بيت المشوره سوزي لطفي واوضحت خلالها كيفيه اداره الضغوط والعنايه بالنفس والتعامل مع الضغوط النفسية  بهدف التعامل والاعتناء بالنفس من خلال ادراك  الوعى بالذات وذلك من خلال تدريب عملي قامت  بتطبيقه اثناء المحاضره. واستعرضت الادوار التي نلعبها في حياتنا اليوميه.

 وذلك فى إطار برنامج "خلق فرق عمل متخصصة بمكتب شكاوي المرأة" والذى يستهدف تشكيل 14 فريق عمل متخصص بالمكتب ، و يكون كل فريق معني بإدارة ملف محدد ضمن تصنيفات تدخلات مكتب شكاوي المرأة.

وفى هذا السياق بدأ المكتب بتنظيم ثلاثة جلسات عمل للعاملين به من محامين واخصائيين اجتماعيين ونفسيين ، وجاءت الجلسة الأولي لفريق عمل ملف الحماية الاجتماعية برئاسة الاستاذه أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة ، و شهدت حضور الدكتور عبدة عشري الاستاذ بمركز البحوث الجنائية والاجتماعية والاستاذة كانزي قاسم مسئولة ملف الحماية الاجتماعية وفريق عمل الملف من المكتب.

‎فيما جاءت الجلسة الثانية حول فريق عمل مكافحة جرائم تقنية المعلومات بحضور المستشار محمد ابو شيليب القاضي بالمحكمة الاقتصادية وأ. ولاء سليم .مسئولة ملف مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالمكتب وفريق العمل الملف من المكتب
وناقشت الجلسة الثالثة  فريق عمل مكافحة جرائم العنف ضد المرأة والتميز والحرمان من ممارسه الحقوق.

‎وشهدت حضور المستشار أحمد النجار رئيس الاستئناف ومستشار وحدة العنف بالمجلس القومي للمرأة وأ. احمد جمعة المحامي الداخلي بمكتب شكاوي المرأة ومسئول ملف العنف بالمكتب وأ. ولاء سليم الداعم الفني للملف وفريق عمل الملف من المكتب

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

دورة تدريبية للعاملين بمكتب شكاوى القومى للمرأة حول التعامل مع المعنفات

القومي للمرأة ينظم ندوة مخاطر الزواج المبكر للأطفال بالفيوم

القومى للمرأة يواصل تدريب 65 من العاملين بمكتب الشكاوى في المحافظات

قومي المرأة ببني سويف: استقبال 232 شكوى وطلبا خلال 11 شهرا

في ظل قيادة الرئيس السيسي| مايا مرسي: المرأة المصرية محظوظة وتعيش عصرها الذهبي

مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة يستهدف تشكيل 14 فريق عمل متخصصا

ترشيحاتنا

إصابة المخرجة إيناس الدغيدي بفيروس كورونا

تفاصيل ثروة محمد صلاح وحجم التبرعات في مصر

عقب إقالته.. مدرب باريس سان جيرمان مرشح لتدريب برشلونة

أسطورة ليفربول يكشف سر انقلاب محمد صلاح

مفيش كلام.. أول تعليق من يسرا بعد إصابتها بـ كورونا

علامات غير متوقعة تكشف إصابتك بأمراض خطيرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة ومثيرة للجدل.. 15 صورة ترصد إطلالات هنا شيحة في عيد ميلادها

لعشاق اللبناني والسوري.. طريقة عمل الفتوش أشهر طبق جانبي

متنوعة وعلى الموضة.. شاهد أجمل فساتين نسرين إمام