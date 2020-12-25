بنيت بيتًا جديدًا فهل يجب عليّ ذبح ذبيحة

بنيت بيتًا جديدًا فهل يجب علي ذبح ذبيحة.. سؤال ورد للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية





قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية السابق، إنه إذا ذبح الإنسان من أجل بناء بيت جديد، فلا بأس به، فهو لم يذبحه على أنه أضحية، أو على أنه صدقة، وإنما ذبحه بهذه المناسبة ولا يقال: إنه ليس لله، لأن كل شيء لله: "قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ" [الأنعام:162]، لكن الذي دفعه إلى ذلك كونه بنى بيتًا وأراد أن يطعم الناس أو يدل الناس على بيته.





وأضاف علام، أنه لا يجب عليك ذبح ذبيحة لبناء بيت جديد فهذا ليس من الأمور الواجبة وإنما شكرا للمُنعم عز وجل أن رزقك التوفيق فى بناء هذا المنزل.





وتابع: إنه يمكن ان تذبح ذبيحة على سبيل الاستحباب تقربًا وشكرًا لله على نعمه التوفيق وهذا من محاسن الأخلاق ومندرج تحت عموم الله سبحانه وتعالى "وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا".





زوجى اشترى شقة جديدة ويريد الذبح عليها منعا للحسد فهل هذا من الشرع ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.





وأجاب "ممدوح"، قائلًا: أن ذبح شيء لله لدفع الحسد هذا معنى حسن، ولكن يجب أن تكون النية خالصة لله لشكر النعمة ونية فدو الشقة أو السيارة ودفع الحسد عنها، وهذا من المقربات وموجود فى المستحبات الشرعية تحت اسم الوكيرة، وهى الوليمة التي تعقد لأجل البيت الجديد".





وحذر في إجابته من سلوكيات بعض الأشخاص الذين يذبحون عند شراء منزل أو أي شيء جديد، قائلًا:"ولكن هناك خلق سيئ بعض الناس تفعله، ووهو من يذبح لوجه الله ثم يغمس يده في الدماء ويبصم "كفوف" على السيارة أو المنزل فهذا حرام لأن الدم نجس وأنت تلطخ يدك بالنجاسة بغير داع ثم تلطخ بها".





"ما حكم الذبح للمنزل الجديد؟" سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».





وقال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز الذبح للمنزل الجديد شكرًا لله على نعمه، ورغبةً في حفظها.





وتابع مدير إدارة الأبحاث الشرعية أن هذا ليس حرامًا كما يشيع البعض بذلك، لأنك تشكر بها الله، ولا تعبدها، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الذبح يسمي بالوقيرة.



