ملفات المنطقة الشائكة والعلاقات بين البلدين .. اتصال هاتفي هام بين شكري وسيرجي لافروف

تلقىَ سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف"، تناول سُبل دفع العلاقات الثنائية بين الدولتيّن، وكذا التباحُث حول عدد من القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المُتبادل للبلديّن.





وفي تصريح للسفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ذكر أن الوزيريّن "شكري" و"لافروف" أكدا على العلاقات التي تجمع الدولتيّن، وأهمية مواصلة العمل على تطويرها على صعيد مجالات التعاون الثنائي المختلفة، لا سيما على المستوى الاقتصادي والتجاري بين البلديّن.





أوضح المُتحدث الرسمي أن الاتصال شهد نقاشًا حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي وسُبل دفعها قدمًا، مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق لما يحقق مصالح الجانبيّن.



