مع زيادة أعداد الإصابة بكورونا.. أستاذ مناعة يقدم نصائح لتقوية المناعة

قال الدكتور خالد أبو شنب وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة، إنه في ظل زيادة حالات الإصابة بكورونا في مصر ينتج عن ذلك حالة من التوتر على الطلاب مع تزايد الإصابات مما يضعف المناعة.





أضاف الدكتور خالد لـ صدي البلد أن ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة واستخدام الكحول وتهوية المكان بشكل مستمر لتقليل فرص نقل العدوى والتباعد الاجتماعي وتجنب الأحضان والقبلات وتخفيف الزيارات العائلية وغسل اليدين بالمياه والصابون.





وأكد أنه علي جميع المواطنين تناول الغذاء المتوازن مع ممارسة الرياضة التي تعزز من مناعة الجسم.





وقدم الدكتور خالد نصائح لتقوية المناعة:





_الثوم يمتلك خصائص معززة للمناعة والتي تأتي من تركيز كثيف لعدد من المركبات الحيوية.





_ الدواجن: غنية بفيتامين ب ٦ والذي يلعب دورًا كبيرًا في التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل الجسم كما أنه يساهم في تكوين خلايا الدم الحمراء.





- الشوكولاتة الداكنة: تحتوي على مضاد للأكسدة يسمى الثيوبرومين، والذي قد يساعد على تعزيز جهاز المناعة عن طريق حماية خلايا الجسم من الجذور الحرة.





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_ممارسة الرياضية بشكل يومي





_تناول الخضراوات والفواكه بكل أنواعها





_تناول البيض والجبن





_تناول المكسرات بأنواعها



