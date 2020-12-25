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أخبار العالم

محمد بن سلمان يتلقى لقاح كورونا.. صور

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:53 م
الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان
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محمد بدران
نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، صورة، للأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودي، وهو يتلقى الجرعة الأولى من لقاح "كوفيد-19" التى يتم تلقيحها للمواطنين فى المملكة.

وتلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كورونا، التى تنفذها وزارة الصحة السعودية.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد 19»، فيما تم رصد تعافي 207 حالات إضافية، و9 وفيات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 361.903 حالات، من بينها 2920 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 376 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 352.815 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6168 حالة وفاة، وبالتالي تصل نسبة التعافي من كورونا في السعودية إلى 97.48%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1.7%

وفيما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض 44 حالة، منطقة مكة المكرمة 31، منطقة المدينة المنورة 31، المنطقة الشرقية 29، منطقة عسير 9، منطقة تبوك 9، منطقة الحدود الشمالية 7، منطقة القصيم 6، منطقة الباحة 4، منطقة الجوف 3، منطقة حائل 3، منطقة نجران 1، منطقة جازان 1. 

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض 32، ينبع 26، جدة 12، مكة المكرمة 9، الدمام 7، الظهران 7، تبوك 6، الطائف 6، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض 25، مكة المكرمة 15، جدة 14، ينبع 13، الدمام 9، الهفوف 8، عنيزة 8، المدينة المنورة 7، بريدة 6، المبرز 6، تبوك 5، نجران 5، الدوادمي 5.


محمد بن سلمان يتلقى لقاح كورونا.. صور
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