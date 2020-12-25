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أخبار العالم

نتنياهو يتصل بملك المغرب ويدعوه لزيارة إسرائيل

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:55 م
نتنياهو يدعو ملك
نتنياهو يدعو ملك المغرب إلى زيارة إسرائيل
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قسم الخارجي
أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالا هاتفيا بالعاهل المغربي الملك محمد السادس، في أول اتصال منذ الإعلان عن تطبيع العلاقات بين البلدين.

وخلال المكالمة دعا نتنياهو ملك المغرب محمد السادس إلى زيارة إسرائيل، حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن بيان لرئيس الحكومة الإسرائيلية.

وناقش الزعيمان المضي قدما في اتفاق تطبيع العلاقات المبرم مؤخرا بوساطة أمريكية، وعلى إثره اعترفت واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

كما شكر نتنياهو العاهل المغربي على استضافة وفد رسمي إسرائيلي هذا الأسبوع، وهنأ الزعيمان بعضهما البعض على استئناف العلاقات والتوقيع على اتفاقيات التعاون بين البلدين وتم التطرق إلى الإجراءات والآليات لتطبيق تلك الاتفاقيات.
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