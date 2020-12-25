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رياضة

طائرة رجال سموحة تفوز على الاتحاد السكندرى 1/3

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 09:49 م
طائرة سموحة
طائرة سموحة
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حسام الحارتي
حقق الفريق الأول للكرة الطائرة بنادى سموحه فوزا كبيرا ومستحقا على ضيفه الإتحاد السكندرى بنتيجة 1/3 فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم، على ملعب الصالة المغطاة، بنادى سموحه، فى إطار منافسات بطولة الدورى العام.

وتصدر فريق سموحه قمة مجموعته بالعلامة الكاملة، فيما يواصل استعداداته اعتبارا من الغد تمهيدا للمواجهة المقبلة.

يضم فريق سموحه اللاعبين:

ادهم أسامه، اشرف ابو الحسن، محمد ابوريه،أحمد العشرى، محمود رضا، أحمد جلال، محمد جبل، محمد يحيى، محمد ممدوح، محمد الحسيني، هشام غريب ،أحمد عزمى، داريل البو، محمد الغول، محمد شوقى، محمد عادل، عمر حسن.

ويتكون الجهاز الفنى للفريق من: طارق الزفتاوي مديرا فنيا، مصطفي القاضى مدربا عاما، أحمد التمامى مدرب ومحلل تقنى، رجب عبد النبي مدير ادارى، إبراهيم جمعة اخصائي تأهيل، دكتور محمود المراغى طبيب الفريق، دكتور عمر مؤمن علاج طبيعي، دكتور وليد عبدالمنعم مخطط أحمال.
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