أبرزهم مدرب وادي دجلة السابق.. 4 مرشحين لتدريب الاسماعيلي

يتواجد على مائدة مجلس إدارة نادي الاسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، 4 مرشحين جدد لتولي القيادة الفنية للدراويش خلفا للبرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني السابق للفريق الإسمعيلاوي، وبعد إعتذار طلعت يوسف.





وأبرز المرشحين هم خالد جلال مدرب الزمالك السابق، وإيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر للمقاصة ، وعبدالحميد بسيوني، وتاكيس جونياس المدير الفني لوادي دجلة السابق.



