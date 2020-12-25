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رياضة

أبرزهم مدرب وادي دجلة السابق.. 4 مرشحين لتدريب الاسماعيلي

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:25 م
الاسماعيلي
الاسماعيلي
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نانسي القاضي
يتواجد على مائدة مجلس إدارة نادي الاسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، 4 مرشحين جدد لتولي القيادة الفنية للدراويش خلفا للبرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني السابق للفريق الإسمعيلاوي، وبعد إعتذار طلعت يوسف.

وأبرز المرشحين هم خالد جلال مدرب الزمالك السابق، وإيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر للمقاصة ، وعبدالحميد بسيوني، وتاكيس جونياس المدير الفني لوادي دجلة السابق.

من جانب آخر يطالب بعض الاصوات داخل الاسماعيلي، بإسناد المهمة بشكل رسمي لمحمد وهبة المدرب العام للفريق، بعد تعادل الفريق السلبي أمام مضيفه البنك الأهلي.
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