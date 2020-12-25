ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

في مقطع متداول.. السيسي يستجيب لمواطنين هتفوا "بنحبك يا ريس" وينزل لتحيتهم

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:30 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
عادل نصار
عرض برنامج الحقيقة، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء اليوم الجمعة، مقطع فيديو للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو يلبي طلبات مواطنين بالنزول لتحيتهم في حي مصر الجديدة.

وأظهر مقطع الفيديو تجمع العشرات من المواطنين، مرديين هتاف "بنحبك يا ريس.. وتحيا مصر"، قبل أن يتوقف موكب الرئيس السيسي، وينزل من سيارته لتحيتهم.

ونشرت رئاسة الجمهورية، فيديو لتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم، الجمعة، لأعمال تطوير محاور شرق القاهرة بحي مدينة نصر وكذلك تطوير عزبة الهجانة الممتدة من منطقة شرق حي مدينة نصر حتي طريق القاهرة السويس، وكذلك تفقد حي مصر الجديدة.  
  
وأثناء تفقد الرئيس الكباري الجديدة وتوسعة الطرق والمحاور بحي مصر الجديدة، حيث توقف للحديث مع المارة من المواطنين في منطقة صلاح الدين للتأكيد عليهم بالالتزام بإجراءات الوقاية والحماية الشخصية من فيروس كورونا خاصة ارتداء الكمامة.
 
حرص الرئيس علي النزول من سيارته للتحدث إلي المواطنين، الذين التفوا حوله؛ ومن جانبهم، حرص المواطنون علي تحية الرئيس، كما هتفوا:"بنحبك يا ريس" وتحيا مصر" 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حساسين: تسكين 963 أسرة بعزبة الهجانة في مساكن "أهالينا" انتصار لحقوق الإنسان

بهتافات تحيا مصر.. الرئيس السيسي يحيي المواطنين في الشارع.. فيديو

الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير محاور شرق القاهرة بحي مدينة نصر و تطوير عزبة الهجانة

السيسي يتوقف للحديث مع المواطنين.. وينصحهم بالالتزام بإجراءات الوقاية

مواطنون يهتفون لـ السيسي: «بنحبك يا ريس وتحيا مصر» .. شاهد

أهم الأخبار .. الرئيس السيسي يتحدث مع المواطنين في مدينة نصر .. وفاة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

ترشيحاتنا

إصابة خطيرة لمدافع الإتحاد السكندري | تفاصيل

التنمية المحلية عن الغلق الكامل: كل الاحتمالات قائمة

كارثة تواجه القطب الثالث | الإسماعيلي مهدد بخصم 6 نقاط بسبب إبراهيم حسن

من الانفصال إلى العودة.. تطورات أزمة عمرو دياب ودينا الشربينى

شوبير يفجر مفاجآت في أزمة منتخب الشباب.. فيديو

أحمد سيد زيزو يقترب من الرحيل عن الزمالك |تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 415 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات RENEGADE 2020 عملاقة JEEP الصغيرة | صور

من غير تعب.. 3 خطوات فعالة لتنظيف الغسالة الأوتوماتيك

مش معجون الأسنان.. 5 طرق صحيحة لـ علاج حروق اليد في المنزل