في مقطع متداول.. السيسي يستجيب لمواطنين هتفوا "بنحبك يا ريس" وينزل لتحيتهم

عرض برنامج الحقيقة، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء اليوم الجمعة، مقطع فيديو للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو يلبي طلبات مواطنين بالنزول لتحيتهم في حي مصر الجديدة.





وأظهر مقطع الفيديو تجمع العشرات من المواطنين، مرديين هتاف "بنحبك يا ريس.. وتحيا مصر"، قبل أن يتوقف موكب الرئيس السيسي، وينزل من سيارته لتحيتهم.





ونشرت رئاسة الجمهورية، فيديو لتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم، الجمعة، لأعمال تطوير محاور شرق القاهرة بحي مدينة نصر وكذلك تطوير عزبة الهجانة الممتدة من منطقة شرق حي مدينة نصر حتي طريق القاهرة السويس، وكذلك تفقد حي مصر الجديدة.

وأثناء تفقد الرئيس الكباري الجديدة وتوسعة الطرق والمحاور بحي مصر الجديدة، حيث توقف للحديث مع المارة من المواطنين في منطقة صلاح الدين للتأكيد عليهم بالالتزام بإجراءات الوقاية والحماية الشخصية من فيروس كورونا خاصة ارتداء الكمامة.

حرص الرئيس علي النزول من سيارته للتحدث إلي المواطنين، الذين التفوا حوله؛ ومن جانبهم، حرص المواطنون علي تحية الرئيس، كما هتفوا:"بنحبك يا ريس" وتحيا مصر"



