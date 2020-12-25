سوريا تسجل 120 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم، عن تسجيل 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي إصابات كورونا في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 10821 حالة.





ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن الصحة السورية، إنه تم تسجيل 8 حالات وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات الي 660 منذ بداية أزمة كورونا





وأضافت الصحة السورية انه تم تسجيل 51 حالة تعافي خلال الساعات الماضية ليرتفع حالات الشفاء في البلاد الي 5048 حالة منذ بداية الجائحة.









وتوزعت الإصابات مابين " ٢٠ في حمص و١٩ في ريف دمشق

و١٩ في طرطوس و١٦ في درعا و١٥ في اللاذقية و١٥ في حلب

و٨ في حماة و٨ في دمشق"



