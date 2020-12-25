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أخبار العالم

سوريا تسجل 120 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات خلال 24 ساعة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:32 م
إصابات كورونا _ ارشيفي
إصابات كورونا _ ارشيفي
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم، عن تسجيل 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي إصابات كورونا في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 10821 حالة. 

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن الصحة السورية، إنه تم تسجيل 8 حالات وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات الي 660 منذ بداية أزمة كورونا 

وأضافت الصحة السورية انه تم تسجيل 51  حالة تعافي خلال الساعات الماضية  ليرتفع حالات الشفاء في البلاد الي 5048 حالة منذ بداية الجائحة. 


وتوزعت الإصابات مابين " ٢٠ في حمص و١٩ في ريف دمشق
و١٩ في طرطوس و١٦ في درعا و١٥ في اللاذقية و١٥ في حلب
و٨ في حماة و٨ في دمشق" 

بينما جاءت توزيعة حالات الوفاة كالتالي "  ٢ في حمص و٢ في دمشق و٢ في درعا و١ في اللاذقية و١ في طرطوس".
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