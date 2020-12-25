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محب شلبي: أمصال كورونا قد لا تنجح ونبدأ من الصفر .. فيديو

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:49 م
كورونا
كورونا
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور محب شلبي، استشاري وزميل الكلية الملكية البريطانية، إن فيروس كورونا تعرض الى 17 تحورا في الفترة الماضية؛ موضحا أن الأشواك التي تظهر على فيروس كورونا هي من تجعله يدخل في جدار الصدر ويؤدي إلى وفيات. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على القناة "الأولى"، ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي " يوسف الحسيني"، كل اللقاحات تعمل على التركيب الجيني مما يعني ان التحورات التي وقعت سوف تجعل الأمصال ليس لها قيمة وربما نبدأ من الصفر مرة اخرى.

وأوضح شلبي، أن اللقاحات تأخذ على جرعين ولم يتم التأكد حتى الان من عدم جدوى اللقاحات؛ مرددا: " التحور الذي حدث في فيروس كورونا وقع في شيئين للفيروس».

وأشار شلبي، أن السلالة الجديدة اسرع واخطر من القديمة من فيروس كورونا. 
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