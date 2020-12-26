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محافظات

تنتظر عملية خطيرة.. حبيبة طفلة بني سويف: نفسي أقابل الرئيس السيسي.. فيديو

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:50 ص
حبيبة طفلة بني سويف
حبيبة طفلة بني سويف : نفسي أقابل الرئيس السيسي
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محمد عبدالحليم
مرض الصلب المشقوق هو عبارة عن عيب خلقي في العمود الفقري نتيجة عدم انغلاق قوسي فقرة أو فقرات من العمود الفقري، وتكون الإصابة في أي منطقة في العمود الفقري سواء الصدرية ، القطنية أو العجزية، وفي الغالب تكون في المنطقة العجزية، ما يؤثر في الأعصاب الواصلة للأعضاء السفلية، فيؤدي ذلك إلى نقص أو انعدام وظيفتها وأكثر الأعصاب المتأثرة أعصاب المثانة البولية، الأطراف السفلية، المستقيم، الجهاز العصبي المركزي, وأهمها استسقاء الدماغ ، وأسبابه عامة غير معروفة. 

وقد يصاحب مرض الصلب المشقوق مشكلات في وظائف المثانة، وقد تتأثر أعصـاب المثـانة (تصبح مثانة عصبية)، وقد تتسبب في التهابات متكررة في المسالك البولية، والتهاب الكلى المزمن، ما يؤدي إلى فشل كلوي مزمن، واسترجاع أو تضخم في الحالب. وقد يحتاج المريض إلى عمل قسطرة بولية 3 - 4 مرات يوميًا، وذلك لإفراغ المثانة تمامًا من البول وتناول بعض المضادات الحيوية بانتظام وأدوية أخرى لتساعد على ارتخاء المثانة, وذلك حسب توجيهات الطبيب المعالج. 

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"صدى البلد"، ألتقي والدة الطفلة "حبيبة محمود أحمد حسن" والبالغة من العمر 7 سنوات ونصف  والتي تجلس على كرسي متحرك ، نتيجة إصابتها  بمرض الصلب المشقوق والذي أدى لشلل نصفي وتنتظر عملية خطيرة. 

والتي قالت خاضت "حبيبة  معركة طويلة مع المرض، حيث عاشت بغرفة العمليات اكثر من منزلها ، وتنفست "البنج" أكثر مما تنفست هواء مدينتها "سمسطا "، التابعة لمحافظة بني سويف حيث أجرت  أكثر من 5 عمليات جراحية حتى تستطيع العيش كطفلة  طبيعية بل تخطت ذلك بذكاءها وخفة ظلها مع الكبير قبل الصغير فهي حبيبة اسم علي مسمي .

لم تستسلم الأم  لمرض طفلتها ، فورًا خططت لحياة جديدة بالرغم من قلة الإمكانيات، فاتجهت نحو أحد  الأندية الخاصة بمركز الفشن المجاور لمركزها، برفقه ابنتها لتختارا معًا واحدة من الرياضات التي تمارسها "حبيبة" وهي ريضة الكاراتية وحصلت علي الحزام الاصفر . 

وتضيف الأم إن حبيبة الطفلة رقم 4 في الأسرة وهي قبل الأخيرة ووالدها  الذي لم يتجاوز 40 عامل وكان  يعمل سائقا علي سيارة ربع نقل وأصيب في حادث منذ عدة أسابيع  وأصيب إصابات وكسور بالغة  جعلته قعيدا في المنزل تاركا العمل الذي لايقدر عليه . 

فيما قالت الطفلة حبيبة " لصدي البلد " أنا بحفظ قران والحمد لله  لكن نفسي أمشي علي رجلي زي أصحابي ونفسي أبقي بطلة الجمهورية ونفسي أقابل الرئيس السيسي فأنا بحبه جدا وعارفه انه بيحب الأطفال ومش هيرفض لي طلب علشان انا بحبه ونفسي اشوفه ". 
تنتظر عملية خطيرة.. حبيبة طفلة بني سويف: نفسي أقابل الرئيس السيسي.. فيديو
تنتظر عملية خطيرة.. حبيبة طفلة بني سويف: نفسي أقابل الرئيس السيسي.. فيديو
تنتظر عملية خطيرة.. حبيبة طفلة بني سويف: نفسي أقابل الرئيس السيسي.. فيديو
تنتظر عملية خطيرة.. حبيبة طفلة بني سويف: نفسي أقابل الرئيس السيسي.. فيديو
تنتظر عملية خطيرة.. حبيبة طفلة بني سويف: نفسي أقابل الرئيس السيسي.. فيديو
تنتظر عملية خطيرة.. حبيبة طفلة بني سويف: نفسي أقابل الرئيس السيسي.. فيديو
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