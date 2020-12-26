تقدم الشيف أميرة شنب بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وسريع لعشاق العصائر.
مقادير فرابيه بالكراميل
ثلج
قهوة سريعة الذوبان
لبن
سكر بني
زبدة
كريمة
كريمة مخفوقة
طريقة تحضير فرابيه بالكراميل
* احضري وعاء وضعي به السكر البني والقليل من الماء حتى يذوب السكر اسرع
* ضعيهم على نار عاليه وقلبي بعد الغليان
* ثم ضيفي اليه الزبدة ثم الكريمة وارفعيه من على النار
* ثم اعيديه للنار مرة اخرى ليتماسك
* في الخلاط ضعي كوب من الحليب ثم ضيفي السكر البني
* ثم 2 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان
* ثم ضيفي الثلج واضربيهم جيدا في الخلاط
* احضري كاس للتقديم ثم ضعي على اطرافه صوص الكراميل
* ثم صبي الخليط وزينيه بالكريمة المخفوقة
* وقدميه باردا