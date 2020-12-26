تقدم الشيف أميرة شنب بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وسريع لعشاق العصائر.

مقادير فرابيه بالكراميل

ثلج

قهوة سريعة الذوبان

لبن

سكر بني

زبدة

كريمة

كريمة مخفوقة

طريقة تحضير فرابيه بالكراميل

* احضري وعاء وضعي به السكر البني والقليل من الماء حتى يذوب السكر اسرع

* ضعيهم على نار عاليه وقلبي بعد الغليان

* ثم ضيفي اليه الزبدة ثم الكريمة وارفعيه من على النار

* ثم اعيديه للنار مرة اخرى ليتماسك

* في الخلاط ضعي كوب من الحليب ثم ضيفي السكر البني

* ثم 2 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان

* ثم ضيفي الثلج واضربيهم جيدا في الخلاط

* احضري كاس للتقديم ثم ضعي على اطرافه صوص الكراميل

* ثم صبي الخليط وزينيه بالكريمة المخفوقة

* وقدميه باردا