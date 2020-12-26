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مرأة

طريقة تحضير فرابيه بالكراميل

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:01 ص
طريقة تحضير فرابيه
طريقة تحضير فرابيه بالكراميل
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف أميرة شنب بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وسريع لعشاق العصائر.

مقادير فرابيه بالكراميل

ثلج
قهوة سريعة الذوبان
لبن
سكر بني
زبدة
كريمة
كريمة مخفوقة

طريقة تحضير فرابيه بالكراميل

* احضري وعاء وضعي به السكر البني والقليل من الماء حتى يذوب السكر اسرع

* ضعيهم على نار عاليه وقلبي بعد الغليان

* ثم ضيفي اليه الزبدة ثم الكريمة وارفعيه من على النار

* ثم اعيديه للنار مرة اخرى ليتماسك

* في الخلاط ضعي كوب من الحليب ثم ضيفي السكر البني

* ثم 2 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان

* ثم ضيفي الثلج واضربيهم جيدا في الخلاط

* احضري كاس للتقديم ثم ضعي على اطرافه صوص الكراميل

* ثم صبي الخليط وزينيه بالكريمة المخفوقة

* وقدميه باردا

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