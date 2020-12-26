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مرأة

بملابس شتوية.. زوجة علي ربيع تتألق في أحدث ظهور لها

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:43 ص
زوجة علي ربيع
زوجة علي ربيع
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هاجر هانئ
حرصت ندي محمود  زوجة الفنان علي ربيع على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة من احدث ظهور لها.


تألقت زوجة علي ربيع في الصورة بإطلالة كلاسيكية أنيقة، حيث ارتدت بنطلون جلد باللون البيج و نسقت معه بلوفر بنفس اللون لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مع بالطو طويل باللون البيج الفاتح مما منحها مظهرا جذابا.

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وانتعلت زوجة علي ربيع حذاء مسطحا باللون البيج أيضا، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات واعتمدت على البساطة وعدم المبالغة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة علي ربيع على خصلات شعرها الأشقر المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة التي كشفت عن جمالها.

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