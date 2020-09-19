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مرأة

بفستان لافت.. زوجة علي ربيع تتألق في أحدث ظهور لها

السبت 19/سبتمبر/2020 - 08:08 ص
زوجة علي ربيع
زوجة علي ربيع
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هاجر هانئ
حرصت ندى محمود زوجة الفنان علي ربيع على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة لها.

تألقت زوجة على ربيع في الصورة بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا طويلا بأكمام مكشوفة باللون الموف الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، واتسم الجزء السفلي من التصميم بأنه مصنوع من القماش التل.

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ولم تتكلف زوجة علي ربيع في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات ولكنها اعتمدت على البساطة وعدم المبالغة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة علي ربيع على خصلات شعرها المموجة المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة.

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