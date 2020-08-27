بملابس عصرية.. زوجة علي ربيع في أحدث ظهور لها

حرصت ندى محمود زوجة الفنان علي ربيع على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها برفقة مجموعة من أصدقائها





تألقت زوجة علي ربيع في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون جينز باللون الغامق و نسقت معه بلوزة باللون الأحمر تميزت بنقوشات الورد المبهجة مما منحها إطلالة أنيقة كشفت عن قوامها الرشيق.





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وانتعلت زوجة علي ربيع حذاء صيفي أنيق ذا كعب عالي، فيما أكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات البسيطة و الغير مبالغ فيها.





أما من الناحية الجمالية، أعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمال ملامحها.



