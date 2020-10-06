AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ كاش مايوه.. زوجة علي ربيع تثير إعجاب متابعيها على إنستجرام

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 07:59 ص
علي ربيع وزوجته
علي ربيع وزوجته
سعيد فراج
نشرت ندى محمود -زوجة الفنان علي ربيع- صورة لها عبر حسابها بتطبيق الصور "إنستجرام"، ظهرت فيها ترتدي كاش مايوه أبيض، أمام الشاطئ، أثناء عطلتها الصيفية. 

وأثارت ندى محمود(زوجة علي ربيع)، الجدل، بين متابعيها على انستجرام، الذين أعربوا عن إعجابهم بجمالها الذي لم يتأثر بحرارة الشمس وأجواء الشاطئ. 

وكانت ندى محمود، أعلنت قبل أشهر قليلة عبر حسابها على  انستجرام، عن عودتها لزوجها نجم مسرح مصر الفنان على ربيع، وذلك بعد انفصال دام اكثر من سنة. 

وكتبت زوجة علي ربيع: "النهارده البوست ده لكل الناس اللي بتحبني، أنا وعلي ومليكة، وبيتمنوا لنا الخير، وكانوا بيدعوا لنا زى ما أنتم عارفين كان في خلافات أسرية بينا وإحنا دلوقتي الحمد لله تخطينا كل الصعوبات دي لمصلحة بيتنا أولا وأخيرا ورجعنا لبعض". 

وتابعت: "كان ممكن نتخطاها من زمن أقصر لولا إن كان في صحافة شرسة ومواقع نشروا على لساننا وأكاذيب إحنا الاتنين، النهارده بقول لأي حد زعل مني حقك عليا ولماما علي كمان حقك عليه أنتِ في مقام ماما، ولو زعلتي من تصرفي ببوس رأسك زي مامتي وغالية عندي زي ماما". 

من جهة أخرى، بدأ العرض العام لفيلم "الخطة العايمة" للفنان علي ربيع ومحمد عبد الرحمن، في دور العرض السينمائي، وذلك بعد إقامة العرض الخاص داخل احدى السينمات والذى شهد حضور جميع أبطال الفيلم. 

وتدور أحداث فيلم الخطة العايمة حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي من 3 أشخاص لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي. 

"الخطة العايمة" بطولة على ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل بيومى فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج  معتز التونى.
زوجة علي ربيع زوجة علي ربيع
زوجة علي ربيع زوجة علي ربيع
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تطور مفاجئ في علاقة علي ربيع وزوجته ندى محمود

طرح التريلر الأول لفيلم الخطه العايمة

ميعادنا 6 أكتوبر.. علي ربيع يروج لفيلم الخطة العايمة بصورة من الكواليس

بالبوستر الرسمى.. غادة عادل تروج لفيلمها الجديد "الخطة العايمة"

بصورة لـ غادة عادل.. علي ربيع يروج لـ فيلم "الخطة العامية"

ربنا يقدرنا ونقدر نفرحكوا .. محمد عبد الرحمن يروج لفيلم الخطة العامية .. شاهد

ترشيحاتنا

المسمار.. إمام عاشور يوجه رسالة مؤثرة لـ طارق حامد

هنيدي يكشف تفاصيل الجزء الثاني من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية

أوبل تعود من جديد.. السيارة الكهربائية الجديدة كليا Mokka 2021.. صور

دار الإفتاء تكشف حقيقة طرد الكلاب في المنزل للملائكة من عدمه.. فيديو

النائب العام يأمر بإخلاء سبيل المتهمة بسمة مصطفى بعد استجوابها بشأن ترويجها لأخبار كاذبة

عقب هدفه في مرمى الزمالك.. صلاح محسن يكشف سر احتفاله بـ علامة النسر..فيديو

AdvertisementS

طلقني بسبب مرضه النادر.. زوجة الفنان أحمد زاهر تكشف قصة ارتباطهما: محبش يتقِّل عليا..فيديو

مرتضى منصور يعلن أولى خطواته لـ إيقاف قرارات اللجنة الأولمبية

الإفتاء: حالتان لا يكون غضب الوالدين فيهما عقوقا

وسط الثعابين والفئران.. أم تحبس رضيعها في قفص للكلاب

ناصر ماهر يحسم الجدل بشأن توقيعه لـ بيراميدز والرحيل عن الأهلي.. فيديو

بـ كاش مايوه.. زوجة علي ربيع تثير إعجاب متابعيها على إنستجرام

أخبار الفن.. زوجة علي ربيع بـ الكاش مايوه.. ظهور نادر لوالد جنا عمرو.. مجدي شطة يظهر مع سليمان عيد

صورة طبق الأصل.. شاهد الممثلة جنا عمرو ووالدها في ظهور نادر يجمعهما

حدث ليلا.. كبير أطباء البيت الأبيض يحذر من تدهور حالة ترامب.. إخلاء سبيل بسمة مصطفى.. إحالة قاتلة زوجها في القليوبية للمفتي

حقائق جديدة.. فيروس كورونا لا ينتشر بهذه الأماكن

اللجنة الأولمبية تكشف مفاجأة عن وقف مرتضى منصور بسبب كبار رموز الزمالك.. فيديو

ماتوا بعد 24 ساعة زفاف.. أسرة عروسي الجنة تروي تفاصيل اللحظات الأخيرة بحياتهما في الشرقية.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوبل تعود من جديد.. السيارة الكهربائية الجديدة كليا Mokka 2021.. صور

شاهد.. وحش مرسيدس القادم G550 4x4 موديل 2021

الكشف عن مركبة جديدة تتحول إلى منزل فخم متنقل.. صور