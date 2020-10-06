بـ كاش مايوه.. زوجة علي ربيع تثير إعجاب متابعيها على إنستجرام

وتابعت: "كان ممكن نتخطاها من زمن أقصر لولا إن كان في صحافة شرسة ومواقع نشروا على لساننا وأكاذيب إحنا الاتنين، النهارده بقول لأي حد زعل مني حقك عليا ولماما علي كمان حقك عليه أنتِ في مقام ماما، ولو زعلتي من تصرفي ببوس رأسك زي مامتي وغالية عندي زي ماما".

من جهة أخرى، بدأ العرض العام لفيلم "الخطة العايمة" للفنان علي ربيع ومحمد عبد الرحمن، في دور العرض السينمائي، وذلك بعد إقامة العرض الخاص داخل احدى السينمات والذى شهد حضور جميع أبطال الفيلم.

وتدور أحداث فيلم الخطة العايمة حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي من 3 أشخاص لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.





"الخطة العايمة" بطولة على ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل بيومى فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج معتز التونى.