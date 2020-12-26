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أخبار العالم

تستخدم في صفوف المقاتلين.. تفاصيل جديدة في مصادرة مواد مخدرة تابعة لحزب الله

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:44 ص
مواد مخدرة
مواد مخدرة
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أمينة الدسوقى
كشفت السلطات الإيطالية أنّها ضبطت نحو 15 طنًا من مخدر الأمفيتامين (الكبتاجون)، وأن قيمة المخدرات تتخطى المليار يورو، فيما تبين بعد البحث أن «حزب الله» اللبناني وراءها.

ووفق التحقيق الذي أشرفت عليه نيابة نابولي، كانت المخدرات موجودة في ثلاث حاويات مشبوهة تتضمن أوراقًا معدة للاستخدام الصناعي وعجلات حديدية، وذلك وفقا لما نشرته النهار اللبنانية.

وأكدت الشرطة الإيطالية أن "مادة الكبتاجون التي تباع في منطقة الشرق الأوسط رائجة في صفوف المقاتلين للحد من الشعور بالخوف والألم".

وذكرت نيابة نابولي، التي حققت في القضية، أن المخدرات التي تتبع لـ "حزب الله"، تضم مادة الأمفيتامين - الكابتاجون، وقد تمّ ضبط 84 مليون حبة في مرفأ ساليرنو جنوب شرق روما.
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