رودريجو يغيب عن ريال مدريد في هذه المباريات

كشف تقرير صحفي إسباني، عن مدة غياب البرازيلي رودريجو جويس، جناح ريال مدريد، بسبب معاناته من الإصابة والمباريات التي سيغيب عنها.
وأعلن نادي ريال مدريد أمس، الجمعة، حجم الإصابة التي تعرض لها البرازيلي، أمام غرناطة في منافسات الجولة 15 من الليجا.
وكان رودريجو سقط بعد التحام قوي مع ديميتري فولكوير لاعب غرناطة في الدقيقة 35، وغادر ملعب المباراة على حمالة.
وقال ريال مدريد، في بيان رسمي، "أظهرت الفحوصات التي أجريت لرودريجو، أن اللاعب يعاني من إصابة في وتر العضلة ذات الرأسين بالفخذ الأيمن".
ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن رودريجو سيغيب عن الملاعب لمدة 3 أشهر.
وستمثل مدة غياب رودريجو صدمة لجماهير الملكي، حيث أن هذا يعني غيابه عن بطولة كأس السوبر الإسباني الشهر المقبل.
كما سيغيب رودريجو عن مباريات إلتشي، وسيلتا فيجو، وأوساسونا، وديبورتيفو ألافيس، وليفانتي، وويسكا، وفالنسيا، وبلد الوليد، وريال سوسيداد، وأتليتكو مدريد، في الليجا.