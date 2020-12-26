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بدأها بالغيرة القاتلة وختمها بجبر الخواطر.. تعرف على أبرز أعمال المخرج عاطف الطيب في ذكرى ميلاده

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:32 ص
المخرج عاطف الطيب
المخرج عاطف الطيب
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فرح علاء الخولي
استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"، تقريرا عن المخرج الكبير الراحل عاطف الطيب، و تحل اليوم السبت ذكرى ميلاد الطيب، والذي قدم 21 فيلما في 15 عامًا، دخل 3 منها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.

وعمل عاطف الطيب كمساعد مع عدد من المخرجين الكبار، على رأسهم شادي عبد السلام ويوسف شاهين ، بعدما درس فى قسم اﻹخراج بالمعهد العالي للسينما، وكانت بداية عاطف الطيب كمخرج من خلال فيلم الغيرة القاتلة، والذى شارك فى بطولته الفنان نور الشريف .

ومن اهم أعمال عاطف الطيب فيلم البرئ، ضد الحكومة وسواق الأتوبيس ، كشف المستور ، أبناء وقتلة ، الحب فوق هضبة الهرم ، كتيبة الإعدام ، ملف فى الاداب، ليلة ساخنة .

وقد كانت أخر أعماله هو فيلم جبر الخواطر ، والتى قامت ببطولته الفنانة شريهان قبل ان يرحل عن عالمنا عام 1996 بعد إصابته بأزمة قلبية عقب اجراءه عملية جراحية في القلب .
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