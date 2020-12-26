بدأها بالغيرة القاتلة وختمها بجبر الخواطر.. تعرف على أبرز أعمال المخرج عاطف الطيب في ذكرى ميلاده

استعرض برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"، تقريرا عن المخرج الكبير الراحل عاطف الطيب، و تحل اليوم السبت ذكرى ميلاد الطيب، والذي قدم 21 فيلما في 15 عامًا، دخل 3 منها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.





وعمل عاطف الطيب كمساعد مع عدد من المخرجين الكبار، على رأسهم شادي عبد السلام ويوسف شاهين ، بعدما درس فى قسم اﻹخراج بالمعهد العالي للسينما، وكانت بداية عاطف الطيب كمخرج من خلال فيلم الغيرة القاتلة، والذى شارك فى بطولته الفنان نور الشريف .





ومن اهم أعمال عاطف الطيب فيلم البرئ، ضد الحكومة وسواق الأتوبيس ، كشف المستور ، أبناء وقتلة ، الحب فوق هضبة الهرم ، كتيبة الإعدام ، ملف فى الاداب، ليلة ساخنة .





وقد كانت أخر أعماله هو فيلم جبر الخواطر ، والتى قامت ببطولته الفنانة شريهان قبل ان يرحل عن عالمنا عام 1996 بعد إصابته بأزمة قلبية عقب اجراءه عملية جراحية في القلب .