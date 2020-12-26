تركي آل الشيخ يشارك بكتابة 3 أغنيات في ألبوم عمرو دياب الجديد

تصدر الفنان عمرو دياب، تريند رقم 1 على موقع "تويتر"؛ وذلك بعد طرح "فاكرني يا حب"، وهي أغنية من ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ".









وشارك تركي آل شيخ، في كتابة 3 أغنيات في الألبوم الجديد هي "محسود"، و"يادلعوا"، و"من العشم".









أغنية "محسود" كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي، وأغنية "يادلعوا" كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: سهم - توزيع: عادل حقي، أما أغنية "من العشم" كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: تامر عاشور - توزيع: نادر حمدي.







وشهدت شوارع القاهرة خلال الأيام الماضية طرح إعلانات ألبوم عمرو دياب الجديد وظهر الهضبة على اللوحات الإعلانية مرتديا قميص أسود بنقط بيضاء.