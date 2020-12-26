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فن

بالأحمر.. دانا حمدان تتألق فى أحدث ظهور لها

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:41 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة دانا حمدان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة لها.

وظهرت دانا حمدان، بإطلالة جذابة بفستان باللون الأحمر ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

يذكر أن الفنانة دانا حمدان، قالت إنها سعيدة باختيار فيلم "لما بنتولد" ليكون ترشيح مصر في مسابقة أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية. 

وتابعت: الحمد الله أنني كنت ضمن فريق هذا العمل الكبير الضخم للمخرج تامر عزت والمنتج معتز عبد الوهاب.

وأضافت في تصريح: أعشق تربية الحيوانات وخاصة الكلاب، فأنا أملك 6 كلاب وسبب عشقي شقيقتي ميس حيث كانت صاحبة فكرة مجيء أول كلب للمنزل ومن هنا بدأ حبي لهم.

يذكر أن أحدث أعمال دانا حمدان مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، وجسدت فيه دانا شخصية فتاة تدعى "زينات" تعمل مطربة فى "تياترو" بفترة الخمسينات التى تدور فيها موضوع المسلسل، الذي يتكون من 45 حلقة، وكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، ومن إخراج مرقص عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجي".

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب داليا مصطفى كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.
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