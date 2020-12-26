نصف ساعة بـ3 آلاف جنيه.. إحالة شبكة تعرى أون لاين للمحاكمة.. صور

أحالت النيابة العامة بالجيزة، عامل كافتيريا وسيدة للمحاكمة فى قضية "شبكة تعري أون لاين" بمنطقة العجوزة.





التحقيقات فى القضية كشفت قيام عامل كافتيريا بالقدوم من محافظة البحيرة للعمل فى أحد مطاعم منطقة العجوزة الشهيرة، وظل يبحث عن وسيلة تدر أموال بشكل سريع، بحث عن إحدى السيدات الفقيرة التى تقف أمام المطعم واستطاع اصطياد أحدهم التى تبين أنها مطلقة وتقوم بتربية طفلها وتمر بظروف مادية صعبة، فعرض عليها ممارسة الدعارة مقابل حصوله على مبلغ مالي ثابت ونسبة من الاموال فوافقت.





وأدلت المتهمة فى التحقيقات بإعترافاتها قائلة : المتهم قام بإنشاء صفحة علي مواقع التواصل الاجتماعي باسم الزواج الشرعي للجادين فقط وقام بعرض بعض الصور لها علي الموقع لجذب طالبي المتعه وحدث أن أحد الرجال العرب الأثرياء من الكويت رأي صورتها وبدأ بالتواصل معه لكي يوفرها له ولكن لم يكن يرغب في أن يقيم علاقة معها بل كان يريد فقط أن تقوم بعرض جنسي كامل علي تطبيق الواتس اب.





وقالت بأنها قامت بإقامة علاقة جنسية مع ثري عربي من خلال تطبيق الواتس اب حيث تعرت من كامل ملابسها مقابل 3 آلاف جنية فى نصف ساعة.





بداية الايقاع بالمتهم كانت ببلاغ من مرشد سري لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بأنه سمع من مجموعة من النساء عن عامل باحدي المطاعم يقوم بزواج النساء لاثرياء عرب مقابل نسبة من المال يحصل عليها ومبلغ يحصل عليه من العميل فقامت الأجهزة بعمل التحريات اللازمة وتوصولوا الي صحة الواقعة فقاموا بنصب كمين للمتهم بمراسلته علي صفحته علي فيس بوك والادعاء أنه يوجد رجل اعمال خليجي سيحضر القاهرة خلال أيام ويريد فتاة لتقضي معه بعض الوقت في القاهرة وأنه سيدفع مبلغ مالي كبير بشرط أن تكون السيدة جميلة وجيدة في المرافقة فقام المتهم بالتفاعل مع الطلب وعجز عن المقاومة عندما أرسل إليه بعض المال فتاكد أن صاحب المراسلة جاد فأخذ يرسل له صور لبنات كثيرة بملابس مثيرة احذيه واتفق أن يقابله أمام أحد الفنادق الشهيرة ومعه الفتاه والآخر معه المال فحضر المتهم وكانت الأجهزة الأمنية في انتظاره واوقعت به.





ادلي المتهم باعترافات تفصيلية لجريمته في التحقيقات ولم ينكر اي ممن ذكرته الفتاه من استغلال لها والتجاره بجسدها لتحقيق أرباح ماليه مستغلا أنها مطلقة وبحاجه للمال لتربية اولادها وأنها عرضها في بث مباشر علي أحد الأثرياء العرب وارسلها لترافق اخر.