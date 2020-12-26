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تعليم

الأعلى للجامعات يحسم مصير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول خلال ساعات

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:43 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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نهلة الشربيني
يعقد خلال الساعات المقبلة المجلس الأعلى للجامعات بجامعة الفيوم اجتماعه الشهري والذي سيتم خلاله مناقشة مصير امتحانات الفصل الدراسى الاول ، في ظل تطور جائحة فيروس كورونا وبدء الموجة الثانية له، ويتناول الاجتماع شكل الامتحانات والإجراءات المتبعة خلال هذه الفترة. 

وكان قد دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج توقف الدراسة في مصر، وطالب الطلاب وأولياء الأمور من خلاله وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بوقف الدراسة خوفا من انتشار فيروس كورونا في ظل الموجة الثانية له.

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بينما جاء رد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ، للطلاب انه لا نية لاستبدال الامتحانات بابحاث ، مؤكدة: استعدوا للامتحانات.

بينما قد عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعا الخميس الماضي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الجامعة البريطانية فى مصر بالشروق.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير على ضرورة تحقيق التوازن بين حضور الأساتذة والطلاب والعاملين للجامعات بأعداد محددة، وذلك طبقا لما تراه كل جامعة بما يضمن انتظام سير العملية التعليمية، وإجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول (الميدترم) من ناحية، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد من ناحية أخرى.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أنه جار ميكنة كافة إجراءات المنظومة التعليمية سواء الامتحانات الإلكترونية أو الخدمات الطلابية، مطالبًا السادة رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية بالمشاركة فى المنصات التعليمية المختلفة.

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