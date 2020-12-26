مركز الزينية بالأقصر: المنطقة اللوجستية توفر فرص عمل عديدة للشباب..فيديو

قال العقيد أحمد الهوارى، رئيس مركز ومدينة الزينية في الأقصر، إن المنطقة اللوجستية مقامة على 27 فدان في محافظة الأقصر، حيث تم البدء من تعاقد وزارة التموين مع المحافظة، إضافة إلى أنه تم بالفعل تخصيص الأبعاد لتلك المنطقة، منوها إلى أنه تلقى توجيهات مباشرة من محافظ الأقصر، لعقد اجتماع الأسبوع الماضي بين المستثمرين ومجموعة من المختصين، الذى نتج عنه استخراج تصريح أول بناء على مساحة 10 الاف متر، من السماحة المخصصة لشركات الأدوية الكبرى.





وأضاف أحمد الهوارى، عبر سكايب في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى، أن خلال الأسبوع القادم سوف يتم إيصال القبض من المستثمر إلى باقي المرافق، كاشفا أن تلك المنطقة اللوجستية قد تكون واحدة من المناطق الستين التي قامت الدولة المصرية الإعلان عنها للقيام بإنشائها ضمن إنشاء 60 منطقة لوجستية.





وأشار، إلى أن تلك المنطقة سوف تسعى إلى تواجد السلع قريبة من المحافظات مع توفير زمن النقل للدولة وجميع محافظات الصعيد، طبقا للاتصالات المعلنة للدولة ووزارة التموين، مضيفا أن تقوم المحافظة بنقل الخدمة من خلال تواجد المخازن الكبرى في المحافظات، فيتم تقليل زمن وتكلفة النقل، فهنا ينعكس ذلك التقليل في صالح المواطن، موضحا أن توجيهات الرئيس السيسي أن تكون الأولوية لتعيين أهل المحافظة داخل المشروعات التي تقام بها.





وأكد رئيس مركز ومدينة الزينية في الأقصر، أن تلك المشروعات تقوم بتوفير فرص عمل عديدة لجميع الفئات وخاصة للشباب، مشيرا إلى أن تم تعيين 95% من أبناء المحافظة، عن طريق التعاقد بين المستثمرين ووزارة التموين.





وأوضح رئيس مركز ومدينة الزينية في الأقصر، أن تلك المنطقة متصلة بجميع مرافق المياه والكهرباء، وحتى أنه جانبها يوجد محطة معالجة الصرف الصحي الجديدة، محطة حمولات الكهرباء، إضافة إلى أن يتم الآن توصيل الغاز الطبيعي للمنطقة.