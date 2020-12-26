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حوادث

قتل زوجة خاله وطفلتيها حرقا.. إحالة أوراق عامل بلبيس إلى فضيلة المفتي

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:23 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي
قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد الجمل إحالة أوراق "السيد. غ"، 21 سنة، عامل، والمتهم بقتل زوجة خاله وطفلتيها حرقا حتى الموت، لوجود خلافات مع خاله، إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لاستطلاع الرأى الشرعى في إعدام المتهم، وحددت المحكمة جلسة الثانى من يناير المقبل للنطق بالحكم.
 

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمسكن بمنشية أبو حجازى بندر بلبيس، وعلى الفور تم إخطار رجال الحماية المدنية بمحافظة الشرقية.


من جانبها، فقد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتبين نشوب حريق بمنزل مبنى من الطوب الأحمر ومعروش بالأخشاب، وأسفر الحريق عن وفاة كل من "عبير. ال"، 27 سنة، ربة منزل، وابنتيها "حنين. خ"، 7 سنوات، و"حور"، 5 سنوات، عقب إصابتهم بحروق واختناق، وأقر "محمد. ش"، 35 سنة، مالك المنزل، أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي، وتم التحفظ على جثة الأم وطفلتيها لحين وصول النيابة العامة.

 
فيما انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس لفحص البلاغ، وتم انتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق وكيفية حدوثه، وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى بلبيس.

 
وكشفت التحريات وجود شبهة جنائية فى نشوب الحريق، وتبين من المعاينة الأولية ومن سؤال شهود العيان مشاهدة أحد الأشخاص بحوزته زجاجتا بنزين قبل وقوع الحريق، وتم تحديد المتهم وضبطه وتبين أنه "السيد. غ"، 21 سنة، عامل بورشة، نجل شقيقة صاحب المنزل، وتبين أنه وراء إشعال النيران بالمنزل أثناء خروج خاله لعمله وتواجد المجنى عليهم فى حالة سبات من النوم، وذلك انتقاما من خاله بسبب خلافات أسرية بينهما.

 
وقررت نيابة بلبيس إحاله المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي قررت إحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي تمهيدا لإعدام المتهم.

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