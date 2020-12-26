بحضور وزير التعليم العالي.. افتتاح فرع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية بالفيوم

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، و الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، و الدكتور هشام عبد السلام، رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، مقر فرع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية بجامعة الفيوم وذلك اليوم السبت الموافق 2020/12/26.









وقال رئيس جامعة الفيوم الدكتور أحمد شديد إن برامج فرع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تتضمن الدراسة باللغة الإنجليزية في برنامجين هما الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وبرنامج إدارة الأعمال، ويستقبل المركز طلاب الفرقة الأولى فقط وهي تعتبر مرحلة أولى لمراحل تطويره في المستقبل.





وأضاف شديد أن المركز يشمل مدرج يسع ١٢٠ طالب في الظروف الطبيعية ومجهز بأحدث الوسائل التكنولوجية للتعلم الإلكتروني بالإضافة إلى شاشات ذكية تعمل باللمس ومزودة بوحدة متكاملة للبث والاستقبال عالية الجودة، كما يشمل المركز معمل حاسب آلي يضم ٣٠ جهاز كمبيوتر متكامل وقاعة تدريس وغرف للإداريين والهيئة المعاونة ومنسق عام المركز.









كما افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقهما الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، عددًا من المنشآت الجامعية الجديدة، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

حيث قام وزير التعليم العالي ومحافظ الفيوم ، بافتتاح مبنى معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم، والذي تبلغ تكلفته 47 مليون جنيه ويتكون من 6 أدوار تشمل 7 قاعات تدريسية وقاعة كبري للمؤتمرات، وهو معهد أكاديمي بحثي يهتم بمجالات عديدة تخدم جميع دول حوض النيل، وتسعى جامعة الفيوم لجعل هذا المعهد واحدًا من المراكز البحثية المتميزة والمتخصصة في قضايا ومشكلات دول حوض نهر النيل.

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كما افتتح مركز مكافحة الأوبئة وتفشي الأمراض، والذي يعتبر الأول من نوعه بالجامعات المصرية، حيث تم تشكيل فريق من الباحثين المميزين من الكفاءات وتفرغهم لإجراء الأبحاث على الأنظمة التطبيقية محليًا ودوليًا بالتعاون مع المنظمات الرائدة والشهيرة في التعامل مع الأوبئة الصحية والحد من تأثيرها على الصحة والاقتصاد وحياة البشر، على أن يكون هذا المركز هو المحور الرئيس والمرجع لجميع الأنشطة ذات الصلة بمعالجة الأوبئة الميكروبية وتفشي الأمراض.









