ضبط سيدة نصبت على آخرين بزعم توظيفهم بالحكومة





تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (إحدى المواطنات – مقيمة بدائرة قسم شرطة المنيا ، وأخرى ) بقيام إحدى السيدات بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء منهما على مبالغ مالية بزعم مقدرتها على إلحاقهما بإحدى الوظائف الحكومية ، مدعية علاقاتها ونفوذها بمسئولى تلك الجهة على خلاف الحقيقة.





أكدت تحـــريـــات فرع الإدارة بشمال الصعيد صحة الواقعة وقيام ( موظفة بإحدى الجهات الحكومية - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث المنيا ) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة موقعها الوظيفى وقدرتها على إلحاقهم بوظائف فى الجهـــات الحــكومية المختلفة ( خلافًا للحقيقة) وتمكنت من خلال ذلك من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكيتان زاعمةً مقدرتها على تعيينهما بوظيفة بإحدى الهيئات الحكومية ، إلا أنها لم تفِ بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .