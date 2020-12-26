المؤبد لتاجر هيروين ببلبيس

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد الجمل، حكمها على صاحب مشتل مقيم دائرة مركز بلبيس بالمؤبد لحيازته جوهر الهيروين المخدر، بقصد الاتجار وتوزيعه على عملائه بدائرة مركز بلبيس.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، بتمكن رجال مكافحة المخدرات من ضبط "م. س"، 31 سنة، صاحب مشتل، مقيم دائرة المركز، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار وتوزيعه على عملائه.





تمت إحالة المتهم من قبل النيابة العامة، إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسا على ذمة القضية رقم 19341 جنايات مركز بلبيس لسنة 2020، والمقيدة برقم 1304 والتى أصدرت حكمها المتقدم.





على جانب آخر، فقد أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد الجمل حكمها بمعاقبة أب ونجليه لتصنيعهم المواد المخدرة والاتجار بها، بالسجن 10 سنوات لكل منهم وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، والسجن 5 سنوات للمتهم الرابع لكونه حدثا.





تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود معلومات سرية تفيد بقيام كل من "سليمان. س"، مقيم بساتين بركات دائرة المركز، وأبنائه "ي"، 23 سنة، طالب، و"ع"، 21 سنة، سائق، و"ع"، 17 سنة، طالب، بتكوين تشكيل عصابى للاتجار وتصنيع المواد المخدرة.





وعلى الفور تم شن حملة مكبرة من مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع مباحث بلبيس، وبمداهمة مسكن المتهمين ضبط بحوزة المتهم الثانى 10 قطع كبيرة الحجم من مخدر الحشيش وضبط بحوزة المتهم الرابع 5 قطع كبيرة الحجم من مخدر الحشيش، وضبط بحوزة المتهم الثالث 5 قطع كبيرة الحجم من مخدر الحشيش، وبالانتقال لمنزلهم لاستكمال التفتيش عثر على كيس بداخله 20 قطعة كبيرة من مخدر الحشيش، وعثر بغرفة المتهم الأول على كيس بداخله 20 قطعة من مخدر الحشيش وأدوات تستخدم فى تصنيع المواد المخدرة وبلغ إجمالي المواد المضبوطة 7 كيلو من مخدر الحشيش، بقصد الاتجار ويتزعمهم المتهم الأول الهارب، كما تم ضبط دراجتين ناريتين يتم استخدامهما فى توزيع المواد المخدرة.





تم إحالة المتهمين من قبل النيابة العامة إلى محكمة الجنايات الزقازيق محبوسين على ذمة القضية رقم 15037 جنايات مركز بلبيس لسنة 2020، والتي أصدرت حكمها المتقدم.