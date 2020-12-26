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حوادث

به طلق ناري بالرأس.. العثور على جثة عامل بمنطقة العمائر السكنية في نجع حمادي

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:08 م
صدى البلد
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يوسف رجب

عثرت أجهزة الأمن بقنا، اليوم، السبت، على جثة عامل بها طلق ناري في الرأس بمنطقة العمائر السكنية فى مدينة نجع حمادي.


تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد عبد الحميد بدر، مأمور مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بالعثور على جثة أحمد محمد أحمد أبو زيد 25 عاما، وشهرته" طابونة" بمنطقة العماير السكنية.


وتبين من الفحص المبدئى للجثة، وجود طلق ناري في الرأس واثار تعدى فى مناطق متفرقة بالجسم.


من جانبها تكثف أجهزة الأمن بنجع حمادى، جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة.


تم نقل الجثة إلى مستشفى نجع حمادي العام، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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