الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس.. ننشر قيمة العلاوة التي يستحقها المتقاعد

وينص القانون على تعديل نسبة زيادة القسط السنوى المقرر بموجب المادة (111) من القانون 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي تؤديه وزارة المالية إلى الهيئة من 5.7% إلى 5.9%، بحيث يشمل القسط وزيادته السنوية التكلفة المترتبة على تطبيق الزيادة والفروق المالية المقررة بالمادة الأولى من مشروع القانون.





وفيما يلي نستعرض قيمة العلاوات التي يستحقها المتقاعد:





- من خرج على المعاش في 1 يوليو 2006 على علاوة واحدة فقط.

- من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2007 سوف يحصل على علاوتين فقط بزيادة 50 جنيها.

- من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2008 يحصل على 3 علاوات قيمتها 110 جنيها.

- من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2009 يحصل على 4 علاوات قيمتها 130 جنيها.

- من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2010 يحصل على 5 علاوات بقيمة 150 جنيها .

- من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2011 يحصل على زيادة قدرها 160 جنيها .

- من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2012 يحصل على زيادة قدرها 160 جنيها.

– من خرج من على المعاش في 1 يوليو عام 2013 يحصل على زيادة قدرها 120 جنيها.

- من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2014 يحصل على زيادة قدرها 120 جنيها

- من خرج على المعاش في 1 يوليو عام 2015 يحصل على زيادة قدرها 120 جنيها.



