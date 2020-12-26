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فن

تعرف على إيرادات فيلم The Croods: A New Age حول العالم

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:08 م
The Croods: A New
The Croods: A New Age
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شروق ابراهيم
حقق فيلم The Croods: A New Age إيردات بلغت 86 مليون دولار أمريكي في جميع انحاء العالم. 

حصد الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية 28 مليون دولار امريكي وفي اوروبا واسيا وافريقيا 57 مليون دولار أمريكي. 

وتدور أحداث الفيلم حول العودة من الجديد عائلة كرود التي تعيش في عصور ما قبل التاريخ للمشاركة في مغامرة جديدة، حيث يدخلون هذه المرة في تحد جديد أمام أسرة بيترمان الذين يدعون التفوق عليهم.

وعلى صعيد الولايات المتحدة الامريكية تصدر الفيلم بايرادات 2 مليون و201 الف دولار أمريكي لائحة شباك تذاكر السينما الامريكية " البوكس اوفيس". 

ووصلت تكلفة الفيلم الى 50 مليون دولار تقريبا وهو العمل الذى يحكى عن لعبة التى تحمل اسم الفيلم والتى شهدت حالة من الجدل الواسع عبر العالم. 

الفيلم الجديد خيالي ومن إخراج بول دبليو إس أندرسون،ويعتمد بشكل كبير على سلسلة ألعاب الفيديو التي تحمل نفس الاسم، ويتم إنتاجه بواسطة Impact Pictures و Constantin Film.

وتم إطلاق لعبة Monster Hunter  في يناير 2018 وحققت أعلى المبيعات حيث وصلت عائداتها إلى حوالى 7.9 مليون نسخة حتي مارس الماضى.


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