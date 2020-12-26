برلماني: تمكين الشباب تحول لـ أفعال لا أقوال.. وسنقوم بدورنا التشريعي والرقابي

قال النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب، إن تمثيل الشباب بالمجالس النيابية يعني دعما حقيقيا وتمكينا للشباب وليس مجرد كلام مرسل بل تحرك عملي.





وأضاف عضو مجلس النواب، أن شباب التنسيقية يتواجدون بقوة في المجالس النيابية رغم تنوع أيديولوجياتهم السياسية، مؤكدا "ستكون تجربة ملهمة في ملف التشريع والرقابة وستعكس أداءً برلمانيًّا متميزًا خاصةً أنها تضم كوادر ممثلين لكافة الأحزاب والقوى السياسية بما يحقق المصلحة العليا للوطن".





وأشار النائب في هذا السياق، إلى وصول أعضاء التنسيقية لمواقع تنفيذية أيضا من خلال ٦ نواب للمحافظين.





حرص المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، على اصطحاب نواب تنسيقية شباب الأحزاب السياسية عن الفصل التشريعي الثاني 2021 - 2026 ، وذلك لتفقد مقر القاعة الرئيسية للمجلس التي تشهد المناقشات العامة، والمتحف وأروقة المجلس التي تشهد تاريخ الحياة النيابية.





وحرص نواب التنسيقية على الحضور بشكل جماعي لاستخراج كارنيه المجلس، وذلك بعدما تقدموا بطلب إلي أمانة مجلس النواب بقيادة المستشار محمود فوزي، والتي رأت عدم وجود مانع من حضورهم بشكل جماعي وإنهاء إجراءات استخراج الكارنيهات، لاسيما وأنهم نواب عن قائمة من أجل مصر نواب القائمة الذين قاموا باستخراج الكارنيهات خلال الأيام الماضية.





يأتى ذلك وسط استعدادات وإجراءات احترازية مشدة تقوم بها الأمانة العامة للبرلمان برئاسة المستشار محمود فوزى، وذلك لمواجهة فيروس كورونا.





يذكر أن 230 نائبا من إجمالي 284 نائبا ممثلين عن القوائم الأربعة لقطاع القاهرة والصعيد والدلتا والجيزة أنهوا إجراءات استخراج كارنيهات عضوية مجلس النواب، حيث أنهي فى اليوم الأول 75 نائبا عن قائمة القاهرة ووسط الدلتا أوراقهم واستلام أوراق العضوية من إجمالي 100 نائب، واليوم الثاني أنهي 90 نائبا عن قائمة الجيزة والصعيد أوراق عضويتهم فى البرلمان من إجمالي 100 نائب، واليوم الثالث والأخير المخصص لنواب قائمتي وسط وشمال الدلتا أنهي 65 نائبا أوراقهم من إجمالي 85 نائبا.

وتوافد الخميس الماضى نواب القائمة الوطنية عن شرق و غرب الدلتا لمقر البرلمان لاستلام كارنيهات العضوية و تضم القائمة ٨٤ نائبا حضر بعضهم في اليوم الثالث لاستلام كارنيهات العضوية.





أما فيما يخص النواب بنظام الفردى فيبدأ حفل استقبالهم انطلاقا من يوم الأحد 27 ديسمبر 2020، حيث سيتم استقبال نواب 5 محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالي 90 نائبا، أما يوم الإثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هى : (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نواب.





ويوم الثلاثاء 29 ديسمبر ، سيتم استقبال نواب 12 محافظة هي: (الفيوم، بني سويف، المنيا ،اسيوط ، سوهاج ،قنا ، الاقصر ، اسوان ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء) بإجمالي 86 نائبا.